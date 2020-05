Podium voor stilstaande Foodtrucks en culinaire concepten

De Foodhallen Rotterdam is deze zomer opzoek naar nieuwe (lokale) culinaire concepten om het foodaanbod uit te breiden. Nu het festivalseizoen helaas niet doorgaat zijn ook ondernemers van Foodtrucks, Rollende keukens en Culinaire snackbussen welkom om hun concept op een van de iconische locaties van Rotterdam te vestigen. Binnenkort opent de Foodhallen Rotterdam weer de deuren van het monumentale pakhuis op Zuid. Met de 1100m2 en het grote buitenterras waar de Rotterdamse hotspot over beschikt, is het bij uitstek de plek waar de anderhalve meter afstand gewaarborgd blijft. Nu iedereen zit te springen om weer buiten de deur te eten of een terras te pakken leent de Foodhallen zich bij uitstek voor een culinaire wereldreis dichtbij huis. Met verschillende foodstands worden smaken en culturen van over de hele wereld samengebracht. Van sterrenzaak tot babyrestaurant de Foodhallen Rotterdam staat altijd open om vernieuwende en spraakmakende culinaire concepten aan het aanbod toe te voegen. Niet voor niets is het credo: We Celebrate Flavors. Ondernemers die hun concept willen uitrollen in de Foodhallen Rotterdam, kunnen zich via de mail opgeven: rotterdam@foodhallen.nl