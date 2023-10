Recreatie Vakbeurs 2023: Overweldigende belangstelling vult beursvloer

De recreatiebranche staat aan de vooravond van de 21e editie van Recreatie Vakbeurs op 14, 15 en 16 november 2023 in Evenementenhal Hardenberg. Met nog minder dan twee weken te gaan, laat beursorganisator vol trots weten dat de beursvloer volledig volgeboekt is. Dit is nog nooit eerder voorgekomen in de historie van deze vakbeurs voor een toekomstbestendige recreatiebranche.

Recreatie Vakbeurs biedt een platform voor professionals in de recreatiesector om hun nieuwste producten, diensten en innovaties te presenteren. Dit jaar heeft het vakevent zoveel belangstelling getrokken dat alle beschikbare standruimte volledig is toegewezen: “De belangstelling voor Recreatie Vakbeurs is overweldigend. We hebben meer dan 325 deelnemende exposanten en de aanmeldingen blijven binnenstromen. We hebben nog nooit zo vaak ‘nee’ moeten verkopen”, aldus Jeffry Plaggenmarsch namens de beursorganisatie.

Het succes van Recreatie Vakbeurs is een weerspiegeling van de groeiende dynamiek in de recreatiebranche, waarbij ondernemers en organisaties ernaar streven om hun aanbod voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Bezoekers kunnen een overvloed aan mogelijkheden verwachten om de nieuwste trends en innovaties in de branche te ontdekken, evenals waardevolle netwerkmogelijkheden met toonaangevende experts en collega’s.

Met de beursvloer volledig volgeboekt, is er geen beter moment om Recreatie Vakbeurs bij te wonen. Recreatie Vakbeurs belooft weer een buitengewoon informatieve en inspirerende ervaring te worden, met tal van presentaties, workshops en discussies over actuele onderwerpen in de sector. Ook dit jaar zijn er verschillende keynote sprekers, waaronder Parc Buitengewoon met hun presentatie ‘Dromen – durven – doen!’ en Jos Klerx, sectormanager horeca, recreatie en toerisme Rabobank: ‘Op weg naar een toekomstbestendige recreatiesector’. Voor meer informatie over Recreatie Vakbeurs 2023 en ticketregistratie: www.recreatie-vakbeurs.nl