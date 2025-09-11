Recreatie Vakbeurs 2025 onthult inspirerend kennisprogramma

Het kennisprogramma voor de 23e editie van Recreatie Vakbeurs is bekendgemaakt. Dé vakbeurs in de Benelux voor toekomstbestendige recreatiebranche vindt plaats op 11 tot en met 13 november in Evenementenhal Hardenberg. De vakbeurs biedt een uitgebreid aanbod aan kennissessies, workshops en side-events voor professionals uit de recreatiesector.

Het kennisprogramma vindt plaats in het Recreatie College (Hal 9, Loods) en biedt deelnemers praktische tips én strategische inzichten. Experts delen hun kennis over onder meer social media, storytelling en de laatste toeristische trends.

Hoogtepunten uit het kennisprogramma

Keynote: ‘Gast- en medewerkersbeleving in de recreatiesector’

Milo Berlijn neemt ons mee in een inspirerend verhaal over vriendelijkheid, gastvrijheid, verrassen, pro-activiteit en werkplezier. Met veel humor en praktische voorbeelden houdt Milo de aanwezigen een spiegel voor, waardoor herkenning en nieuwe inzichten ontstaan.

Milo Berlijn neemt ons mee in een inspirerend verhaal over vriendelijkheid, gastvrijheid, verrassen, pro-activiteit en werkplezier. Met veel humor en praktische voorbeelden houdt Milo de aanwezigen een spiegel voor, waardoor herkenning en nieuwe inzichten ontstaan. Workshop ‘ Jouw verhaal als magneet voor de juiste gasten’

Ontdek hoe jouw bedrijfsverhaal meer kan zijn dan een mooie tekst op de website. Johanna Oosterbaan (RecreatieBeleving) laat zien hoe je een strategisch en aantrekkelijk “Over ons”-verhaal opbouwt dat nieuwe gasten aantrekt.

Ontdek hoe jouw bedrijfsverhaal meer kan zijn dan een mooie tekst op de website. Johanna Oosterbaan (RecreatieBeleving) laat zien hoe je een strategisch en aantrekkelijk “Over ons”-verhaal opbouwt dat nieuwe gasten aantrekt. Workshop ‘ viral gaan met TikTok’

TikTok-expert Demi Hogelucht neemt je mee in de nieuwste trends, technieken en strategieën om TikTok effectief in te zetten. Van creatieve ideeën tot concrete handvatten – geschikt voor zowel beginners als ervaren gebruikers.

TikTok-expert Demi Hogelucht neemt je mee in de nieuwste trends, technieken en strategieën om TikTok effectief in te zetten. Van creatieve ideeën tot concrete handvatten – geschikt voor zowel beginners als ervaren gebruikers. Trends in toerisme

Ton Vermeulen, hoofdredacteur van NRIT, presenteert de nieuwste inzichten in verblijfstoerisme. Ook geeft hij een exclusieve sneak preview van het jaarlijkse Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd.

Extra inspiratie in het Recreatie Dorp

Naast het kennisprogramma in het Recreatie College worden buiten, bij Hal 7, twee speciale side-events georganiseerd:

Deutschland Live

Toekomstvisie op de Duitse recreatiebranche richting 2030 – in samenwerking met NBTC en het Duits Verkeersbureau.

Toekomstvisie op de Duitse recreatiebranche richting 2030 – in samenwerking met NBTC en het Duits Verkeersbureau. Dagrecreatie Live

Inzicht in actuele trends, innovaties en primeurs in dagrecreatie. Ook worden de nominaties voor Go-Kids Leukste Uitje 2026 bekendgemaakt.

“Met het kennisprogramma in het Recreatie College bieden we ondernemers praktische inspiratie én strategische inzichten die ze direct kunnen toepassen in hun bedrijf. Met Deutschland Live en Dagrecreatie Live krijgt elke bezoeker niet alleen nieuwe ideeën mee maar wordt ook een blik gegeven op de toekomst van de recreatiebranche”, vertelt Rozemarijn Spieard, marketeer van Recreatie Vakbeurs.

Praktische informatie en aanmelden

Recreatie Vakbeurs 2025 vindt plaats op 11, 12 en 13 november in Evenementenhal Hardenberg. Het evenement verwacht meer dan 340 exposanten en 8.500 bezoekers uit de recreatiebranche. Het kennisprogramma is vrij toegankelijk voor alle bezoekers. Voor deelname aan Deutschland Live en Dagrecreatie Live wordt registratie aanbevolen.

Het volledige programma, tickets en tijden zijn te vinden op: recreatie-vakbeurs.nl.