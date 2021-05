Samen sterk: 4 nieuwe campings in het Friese watersportgebied aangesloten bij Ardoer

Van wind- en kitesurfen tot zeilen en sloep varen: de kersverse Ardoer Campings liggen alle vier in hét watersportgebied van Nederland. Het gaat om Camping en Vakantiepark Bergumermeer in Sumar, Vakantiepark Cnossen Leekstermeer in Nietap, Camping It Wiid in Earnewâld en Vakantiepark De Kuilart in Koudum.

Campingshoot 2015

Het samenwerkingsverband Ardoer is trots op de toevoeging van vier nieuwe en zelfstandige kwaliteitscampings in een nieuwe regio. ‘Dit voelt aan alle kanten goed’, vertelt de voorzitter van Ardoer – Erik van Nuland. ‘Het is voor ons een mooie kans om onze gasten een breder aanbod te bieden en voor de nieuwe leden om hun netwerk uit te breiden.’

Eigen identiteit bewaren

Voor alle nieuwe leden geldt: het lidmaatschap is voor hen méér dan alleen marketingtechnisch interessant. ‘Het is een samenwerking waarbij je van andere ondernemers kunt leren. Samen kun je meer bereiken dan alleen.’, vertelt mede-eigenaar van Vakantiepark De Kuilart en Camping It Wiid – Annelie Bleckman. Ardoer biedt eenheid en daardoor een groter bereik maar laat tegelijk alle ruimte open voor de eigen identiteit van de bedrijven. Dat vindt de eigenaar van Vakantiepark Cnossen Leekerstermeer – Cas Cnossen – een groot voordeel. ‘Bij concerns of investeringsmaatschappijen verlies je al snel je eigen identiteit, dat is bij Ardoer niet het geval. We behouden bijvoorbeeld gewoon onze eigen website.’ Ook de eigenaar van Camping en Vakantiepark Bergumermeer – Fokko Eybergen – beaamt dit: ‘Je wil niet afhankelijk worden van een touroperator maar wel op grotere schaal concurrentie kunnen aangaan.’

Niet de minste bedrijven

Ardoer staat voor kwaliteitscampings: alle aangesloten leden moeten door gasten minimaal beoordeeld worden met het cijfer 8. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. ‘Het zijn niet de minste bedrijven die zijn aangesloten, het is mooi dat we hier onderdeel van kunnen zijn’, vertelt Bleckman. Ook Ardoer mag in de handjes klappen met deze toevoeging in een nieuwe regio. ‘Vooral het product watersport is voor ons een relatief nieuwe markt die we breder willen promoten. Ook is het een versterking van de positie van Ardoer op de Duitse markt’, vertelt Van Nuland.

Campings met een hart

De slogan van Ardoer: ‘Campings met een hart’, is er niet voor niets. Veel Ardoer campings zijn warme (familie)bedrijven. Deze persoonlijke aanpak zie je terug aan de manier van samenwerken. Dit is voor de vier nieuwe leden een belangrijk punt. ‘Wij werken als watersportcampings in de Noordelijke regio al meer dan 20 jaar op een prettige manier samen, dat wil je graag zo houden. Ardoer past ons in de aanpak en is een mooie verbreding van onze horizon.’, vertelt Cnossen.

Toekomst

Met deze vier nieuwe watersportcampings staat de teller van Ardoer inmiddels op 34 aangesloten bedrijven. Van Limburg tot Friesland: er is voor elke vakantieganger een geschikte Ardoer camping.

Meer informatie: www.ardoer.com www.ardoer.com/friesland