SCHELL introduceert de nieuwe generatie E² elektronische kranen

Met de nieuwe generatie E² kranen toont Schell opnieuw zijn visie en expertise waar het gaat om toekomstgericht drinkwaterbeheer. Met de E²-kranen zet SCHELL een nieuwe standaard voor elektronische wastafelkranen die toepasbaar zijn in alle soorten sanitaire ruimtes. Dankzij de geïntegreerde Bluetooth® maakt de nieuwe generatie E² kranen een intuïtieve, snelle configuratie en logboek via de app mogelijk. De nieuwe ToF-Sensortechnologie (Time of Flight) zorgt voor een nauwkeurige, storingsvrije activering.

De nieuwe generatie E² kranen met geïntegreerde Bluetooth® bestaat uit de wastafelkranen uit de populaire SCHELL-series XERIS, CELIS en PURIS. Met behulp van de gebruiksvriendelijke E² app kunnen de parameters van de kranen binnen enkele seconden ingesteld worden. Bovendien kunnen alle data gemakkelijk gedocumenteerd worden, waardoor het drinkwaterbeheer vereenvoudigd wordt.

Nauwkeurige sensortechnologie

Door de Time-of-Flight-technologie zijn de sensoren van de kranen uit de XERIS E², CELIS E² und PURIS E² series zeer nauwkeurig, waardoor ongewenste activering van de kranen – door spiegelingen of lichtreflecties van bijvoorbeeld veiligheidsvesten – tot het verleden behoren. Dankzij de IP 67-certificering is de sensormodule extreem robuust en optimaal tegen water en stof beschermd. Een LED in het sensorvenster laat zien dat de batterij bijna leeg is of dat er een reinigingsstop actief is.

Betrouwbare beveiliging tegen verbranding

Alle kranen in de nieuwe E² serie zijn voorzien van een mechanische heet water begrenzing, zodat de maximale temperatuur ingesteld kan worden. De XERIS E²-T heeft een ThermoProtect-thermostaat met een betrouwbare, exact instelbare verbrandingsbescherming en een onmiddellijke waterstop als de aanvoer van koud water onderbroken wordt.

De nieuwe generatie kranen heeft een tijdloos design en een zeer doordacht ontwerp met een robuuste, vandalismebestendige metalen behuizing uit één stuk metaal, een diefstalbestendige verzonken straalregelaar en een gemakkelijk te reinigen chromen oppervlakte.

Eenvoudige bediening met de intuïtieve E² app

Dankzij de geïntegreerde Bluetooth®-technologie wordt er direct verbinding gelegd tussen de kraan en de app. De instellingen van een kraan kunnen als profiel opgeslagen worden, dat individueel of per groep op andere kranen overgezet kan worden. Het instellen van stagnatiespoelingen voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit of het bekijken van de batterijstatus, de status van de kraan of de gebruikte protocollen is eenvoudig met een paar simpele kliks in de app.

Voorgeprogrammeerde bedrijfsmodi

Voor het snel instellen van de parameters van de E² kranen is er in de app keuze uit drie voorgeprogrammeerde bedrijfsmodi. In de modus ‘waterbesparing‘ stopt de wateraanvoer sneller nadat de handen uit het bereik van de sensor verdwenen zijn. Daardoor worden water en energie bespaard en zijn de kranen economischer in gebruik. De modus ‘energiebesparing‘ zorgt voor een geoptimaliseerde sensorfrequentie, die tot een langere batterijduur leidt. In de ‘comfort-modus‘ met een snelle activering van de kraan en een lange waterloop kan de gebruiker zijn handen rustig en grondig wassen. De ‘expert-modus‘ biedt – met het oog op de lokale situatie of de specifieke wensen van de klant – nog meer individuele instellingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld het sensorbereik en de waterlooptijd.

Stagnatiespoelingen

Stagnatiespoelingen kunnen met de E² kranen niet alleen met vaste intervallen (bijvoorbeeld om de 24 uur) uitgevoerd worden, maar dankzij de geïntegreerde real time klok ook op voorgeprogrammeerde tijden. In het weekend kan bijvoorbeeld op andere tijdstippen gespoeld worden dan doordeweeks. Facility managers kunnen de spoelingen inplannen op tijdstippen dat de sanitaire ruimtes niet gebruikt worden. Als derde en totaal nieuwe optie biedt de nieuwe generatie kranen de mogelijkheid om de spoelingen naar behoefte in te plannen, waarbij ook rekening gehouden kan worden met het gebruik van individuele kranen.

Slim spoelen op basis van behoefte

De perfecte combinatie van drinkwaterhygiëne en waterbesparing is de mogelijkheid om slim te spoelen op basis van de behoefte. Afhankelijk van het gebruik van het sanitair wordt het tijdstip van de spoelingen elke dag opnieuw berekend en slechts zo lang uitgevoerd als voor de reiniging van de leidingen noodzakelijk is. Als het gebruik intensief genoeg is vervalt de spoeling. Zo kunnen gebouwbeheerders aan alle richtlijnen voldoen, zonder dat er onnodig water wordt verspild.

Documentatie opslaan en bekijken

Voor gebouweigenaren, facility managers en installatie-ontwerpers biedt de nieuwe E² technologie op een praktische manier ondersteuning bij het voldoen aan normen en richtlijnen voor gebouwbeheer, drinkwaterhygiëne en de exploitatie van sanitaire ruimtes. De app vereenvoudigt de bewijsvoering dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan is dankzij de registratie en documentatie van het gebruik, het berekende waterverbruik en de uitgevoerde spoelingen. De gegevens kunnen voor verdere verwerking ook extern opgeslagen en verzonden worden.

Simply Connected met de Schell E² app Dankzij de E²-app hebben gebouwbeheerders en facility managers een beter overzicht van de sanitaire ruimtes en kranen in gebouwen. Voor het uitlezen en de verwerking van de data kunnen in de app meerdere gebouwen en ruimtes gedefinieerd worden. De toestand van de kranen en eventuele acties worden overzichtelijk en grafisch weergegeven. Een snelle inbedrijfname, een eenvoudige configuratie van de stagnatiespoelingen, betrouwbare documentatie en een overzicht van noodzakelijke acties in één oogopslag – dat en nog veel meer biedt de E² app.