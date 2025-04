Europa-Park viert gouden jubileum

Van postkoets tot beste park ter wereld

Europa-Park is een van de best bezochte attractieparken van Europa. In 2024 brachten ruim 6 miljoen gasten een bezoek. Ook steeds meer Nederlanders en Belgen weten de weg naar het Duitse attractiepark te vinden. Het park is al negen keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld en uit recent onderzoek blijkt dat 82% van de bezoekers binnen drie jaar opnieuw het park bezoekt. Wat is de sleutel tot het succes? Een kijkje achter de schermen geeft inzichten. Dat Europa-Park niet alleen een sociaal betrokken familiebedrijf is, maar ook producent van attracties en achtbanen, lijkt een belangrijke rol te spelen. In 2025 bestaat het park 50 jaar!

Terug in de tijd

De geschiedenis van het attractiepark begint meer dan 240 jaar geleden. In 1780 richtte Paul Mack in het Duitse Waldkirch een bedrijf op dat gespecialiseerd was in het bouwen van houten postkoetsen. De zaken liepen goed en daarom besloot men in 1880 om wagens te bouwen die geschikt waren voor het transport van orgels. Later kwamen daar ook nog de wagens bij voor de kermis en het circus. Vanaf 1920 ging de fabriek zich bezighouden met de ontwikkeling van attracties voor jaarmarkten. Een jaar later werd de eerste houten achtbaan voor een attractiepark gebouwd. Sindsdien ging het familiebedrijf verschillende soorten attracties bouwen en groeide het snel uit met klanten over de hele wereld. Inmiddels gaat 95% van de productie naar het buitenland. Ook in tientallen Nederlandse en Belgische parken, waaronder de Efteling, Walibi en Plopsaland, staan attracties van deze fabrikant: Mack Rides. Dit bedrijf hoort nu tot een van de vijf grootste achtbaanbouwers ter wereld.

Het park: showroom voor eigen attracties

Het waren uiteindelijk Franz Mack en zijn zoon Roland die in 1972 op reis waren en op het idee kwamen om een eigen attractiepark te bouwen. Het park moest een ‘levende showroom’ worden van de producten die de fabriek in Waldkirch kon maken. Na enkele jaren kreeg de familie Mack toestemming om een park te bouwen in Rust, een klein dorp in het Zwarte Woud, aan de rand van de Elzas. Het was de bedoeling dat een bevriende ondernemer het park zou leiden maar helaas overleed de man en nam de familie Mack de uitdaging aan. Op 12 juli 1975 opende Europa-Park voor het eerst de deuren. In dat jaar bezochten zo’n 250.000 mensen het park. Het park bestaat inmiddels uit 20 themagebieden waarvan er in 17 gebieden Europese landen tot in de kleine details zijn nagebouwd. Verdeeld over de themagebieden bevinden zich meer dan 100 attracties (90% van Mack Rides) en shows, waaronder 14 achtbanen. Nieuwe producten van Mack Rides worden steeds als eerste in Europa-Park geplaatst. Hierdoor maken parkbezoekers steeds als eerste kennis met innovaties. Zo is in 2024 in het nieuwe Kroatische themagebied een nieuw type achtbaan geopend; een Stryker-coaster met de naam Voltron Nevera powered by Rimac. Virtual reality op achtbanen werd ook voor het eerst in Europa-Park toegepast. Bezoekers dragen een speciale bril en bevinden zich in een andere wereld terwijl ze tegelijkertijd de wind, krachten en bewegingen van een echte achtbaan ondergaan.

Culinair aanbod

Ook op culinair gebied heeft Europa-Park veel te bieden. In eerste instantie wilde de familie Mack het restaurantbedrijf in het park verpachten. Toen de gegadigde daarvoor overleed, besloot de familie Mack deze taak zelf op te pakken. Inmiddels heeft Europa-Park het grootste aantal restaurants op één locatie in Duitsland. De kwaliteit van het eten is belangrijk. In het park is fastfood verkrijgbaar, maar er zijn nog meer typische lekkernijen uit de gepresenteerde landen: zoals tapas in Spanje, raclette in Zwitserland en poffertjes in Holland. Verder is Europa-Park het eerste en enige park ter wereld met Michelin-sterren: restaurant Ammolite in de vuurtoren van hotel “Bell Rock” heeft er twee. Daarnaast zijn er nog talloze andere eetgelegenheden, waaronder Foodloop. Dit is een restaurant voor de lekkere ‘track’ waar het eten via een achtbaan met loopings op tafel komt. De diverse locaties bieden overigens ook mogelijkheden voor grote en kleine bedrijfsbijeenkomsten en evenementen. Jaarlijks vinden er zo’n 1.300 plaats. Europa-Park noemt dat confertainment: een samenstelling van de woorden conferences en entertainment.

Overnachtingsmogelijkheden

Europa-Park biedt zijn bezoekers verschillende mogelijkheden om te overnachten. Denk aan zes themahotels met in totaal 5.800 kamers (viersterren en viersterren superior). Ook deze ‘hoteltaak’ had de familie Mack in eerste instantie niet voor zichzelf in gedachten. Maar toen op het laatste moment een hotelketen afhaakte, besloot de familie toch zelf een hotel te beginnen. In 1995 opende het eerste hotel, “El Andaluz”, zijn deuren. Oorspronkelijk was dit hotel nog een etage hoger, maar opa Franz Mack twijfelde blijkbaar nog. Hij sloop ’s nachts uit zijn bed om de bovenste etage op de bouwtekening uit te gummen. In 1999 volgde hotel “Castillo Alcazar”, in 2004 hotel “Colosseo”, in 2007 hotel “Santa Isabel”, in 2012 hotel “Bell Rock” en in 2019 hotel “Krønasår”. Avontuurlijk overnachten kan in Silver Lake City: in tipitenten, huifkarren, blokhutten en Western Houses van Tipi Town of in de eigen caravan en camper op Europa-Park Caravaning of in de eigen tent op Europa-Park Camping.

Doorontwikkeling

Europa-Park heeft een sterke marktpositie. Om het resort en de regio ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor gasten van verder weg, blijft doorontwikkeling belangrijk. In november 2019 begon Europa-Park aan een nieuw hoofdstuk in de familiegeschiedenis. Toen opende Europa-Park de deuren van zijn ‘second gate’: Waterwereld Rulantica. Dit nieuwe en baanbrekende project is de grootste investering van de familie Mack tot nu toe (180 miljoen euro inclusief infrastructuur). Van het totale project (63 voetbalvelden groot) zijn nu de eerste twee onderdelen voltooid: het waterpark en het eerder genoemde themahotel “Krønasår” dat in mei 2019 opende. Dit hotel biedt gasten via een brug exclusieve toegang tot Rulantica. In 2020 opende naast “Krønasår” het VR-experiencecentrum YULLBE waar bezoekers op reis gaan naar vreemde werelden en de realiteit achter zich laten. Op 4 november 2022 zag “Eatrenalin” het licht. Deze diner-experience dompelt de restaurantbezoekers onder in verschillende werelden – niet alleen door geuren en smaken, maar ook visueel, akoestisch en middels tastzin en bewegingen.

Familiebedrijf

Het familiebedrijf Europa-Park wordt op dit moment geleid door de broers Roland en Jürgen Mack (de zevende generatie vanaf de start van de onderneming in 1780) en Michael en Thomas Mack: de zonen van Roland Mack. Ann-Kathrin, de dochter van Roland Mack, is als architect betrokken bij de nieuwste projecten en Frederik, zoon van Jürgen, is nu verantwoordelijk voor de HR-afdeling. De taken worden in fases overgedragen aan de achtste generatie. Dat traject kan nog wel even duren, want de 75-jarige Roland Mack werkt nog steeds met veel plezier. De familie staat er niet alleen voor: ze heeft ruim 4.500 medewerkers in dienst. Aan personeel wordt op vele manieren aandacht besteed, bijvoorbeeld met een campus voor medewerkers en een uitgebreid opleidingsprogramma waarmee medewerkers zich kunnen ontwikkelen naar een andere functie. Dat kan in het park zijn, bij het moederbedrijf Mack Rides of bij een van de dochterbedrijven, waaronder een mediaproductiebedrijf (Mack Media), een animatiestudio (Mack Animation), een ontwerp- en engineeringbureau (Mack Solutions), een muziekstudio (Mack Music), een entertainmentbureau (Blue Banana) of Tacumeon dat zich bezighoudt met mediabased attracties. De innovaties en concepten komen van MackOne. Al deze bedrijven werken overigens ook voor andere attractieparken. Indirect draagt Europa-Park bij aan de werkgelegenheid in de regio: dit betreft circa 8.500 banen bij onder andere toeleveranciers, winkels en verblijfsaccommodaties.

Duurzaamheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van familiebedrijven is over het algemeen groter dan gemiddeld. Dat geldt zeker ook voor Europa-Park. Het park hecht veel waarde aan het langetermijnperspectief en het behoud van de regio. Daarvoor werkt het voortdurend aan het verbeteren van de ecologische, economische en sociale duurzaamheidsaspecten en gaat daar ver in. Aanvankelijk lag de focus op natuurbehoud en recycling, maar tegenwoordig houdt het management zich ook bezig met energie-, water-, grondstoffen- en gebouwenbeheer. In 2013 ontving Europa-Park als eerste park ter wereld al het certificaat ‘Green Amusement Park’. Het park kreeg dit certificaat van het internationaal erkende testcentrum TÜV Süd vanwege zijn goede beoordeling voor de winning en het hergebruik van energie.

Prijzen

Een blik in de prijzenkast leert dat de inspanningen hun vruchten afwerpen. Europa-Park sleepte de afgelopen jaren diverse belangrijke prijzen in de wacht. Een voorbeeld is de verkiezing van het internationale vakblad Amusement Today. Deze riep Europa-Park negen keer uit tot beste attractiepark ter wereld. Op de site is een overzicht te vinden van andere prestigieuze prijzen die meerdere jaren op rij werden gewonnen.