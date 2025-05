Je bent uitgenodigd voor het Outdoor Living & Wellness Event van Ticra Outdoor op 29 mei

Op Hemelvaartsdag – donderdag 29 mei 2025 – organiseert Ticra Outdoor opnieuw het populaire Outdoor Living & Wellness Event. Op deze inspirerende dag in Dronten word je ondergedompeld in de wereld van luxe buitenleven, ontspanning en hoogwaardige outdoorproducten. Of je nu recreatieondernemer bent, een fervent buitenliefhebber of gewoon nieuwsgierig naar wat er mogelijk is op het gebied van outdoor living en wellness: dit event is dé plek om ideeën op te doen en producten in het echt te ervaren.

Een dag vol beleving, inspiratie en innovatie

Tijdens het Outdoor Living & Wellness Event maak je kennis met de nieuwste trends op het gebied van buitenleven en wellness. Denk aan moderne houtgestookte sauna’s, stijlvolle hottubs, innovatieve glampingaccommodaties en sfeervolle buitenkeukens. Onze experts geven live demonstraties en beantwoorden al je vragen over installatie, gebruik en onderhoud. Zo weet je precies wat de mogelijkheden zijn en hoe je jouw buitenruimte of recreatieproject naar een hoger niveau tilt.

Bovendien worden de buitenkeukens ter plekke in gebruik genomen: proef heerlijke hapjes, bereid op robuuste grills en stijlvolle kookeilanden. Laat je inspireren door de smaakvolle mogelijkheden van outdoor cooking en ervaar hoe deze producten bijdragen aan een complete gastbeleving.

Praktische informatie

Locatie: Ticra Outdoor, Dronten (De Oude IJssel 14, 8253 PV Dronten)

Datum: Donderdag 29 mei 2025 (Hemelvaartsdag)

Tijd: 09:00 – 16:00 uur

Toegang: Gratis

Aanmelden: Je hoeft je niet aan te melden voor dit event, meer info op www.ticraoutdoor.com/nl/event

Voor het hele gezin een onvergetelijke dag

Iedereen is welkom op het evenement, van jong tot oud en iedereen die van het buitenleven houdt. Terwijl jij de showmodellen van sauna’s, pods en glamping lodges bekijkt of advies krijgt van een specialist, kunnen de kinderen zich vermaken met leuke activiteiten. Er is een springkussen aanwezig, er kunnen veilig marshmallows worden geroosterd: er is volop vermaak voor jong en oud. Er komt een barista met heerlijke koffie, wijn van Villa La Ripa is aanwezig en laat je verrassen door chocola van een chocolatier. Zo wordt het Outdoor Living & Wellness Event niet alleen een informatieve dag, maar ook een gezellig uitje voor het hele gezin en ga je naar huis met een goed gevulde goodiebag!

Dé plek voor recreatieprofessionals met visie

Voor ondernemers in de recreatiebranche is dit event een uitgelezen kans om zich te laten inspireren en informeren. De vraag naar luxe, beleving en wellness groeit gestaag binnen de recreatiesector. Gasten zoeken steeds vaker naar bijzondere accommodaties en verwenmomenten tijdens hun verblijf. Ticra Outdoor speelt daar met haar wellness assortiment perfect op in. Denk aan camping pods met eigen sauna, lodges met een buitendouche of een glampingverblijf inclusief houtgestookte of elektrische hottub onder de sterrenhemel. Tijdens het event zie je hoe deze producten naadloos integreren met bestaande accommodaties én hoe ze bijdragen aan een hogere klanttevredenheid en onderscheidend vermogen.

Laat je verrassen door de sfeer en mogelijkheden

Na eerdere succesvolle edities belooft ook het Outdoor Living & Wellness Event van 2025 een dag te worden vol sfeer, inspiratie en ontdekking. De volledige showtuin van Ticra Outdoor is ingericht als belevingsroute, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die passen bij jouw wensen of die van jouw gasten. Van robuust Scandinavisch design tot moderne, minimalistische opstellingen: je ervaart ter plekke hoe jouw buitenruimte tot leven kan komen.

Laat je op Hemelvaartsdag verrassen door alles wat outdoor living te bieden heeft. Kom langs, proef de sfeer, ontdek nieuwe mogelijkheden en laat je inspireren om buitengewone buitenbelevingen te creëren voor jezelf, je gasten of je onderneming. Ticra Outdoor heet je van harte welkom!

Meer informatie over het evenement (plaats onderstaande link achter deze tekst, dat als men op ‘meer informatie’ drukt dat ze hiernaar door worden gelinkt)

https://www.ticraoutdoor.com/nl/event?utm_source=rekreavakkrant&utm_medium=referral&utm_campaign=event