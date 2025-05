Festivals in Nederland: Zwarte Cross het populairst, Pinkpop het duurst

Het festivalseizoen is weer in volle gang! Dat betekent maar één ding: tijd om je festival outfits weer uit de kast te trekken. Maar welk festival is eigenlijk het populairst en welke trekt de meeste bezoekers? Drukwerkdeal deed onderzoek naar de populairste, grootste en duurste festivals van Nederland en zette ze op een rij.

Zwarte Cross populairste festival

Op basis van het online zoekgedrag blijkt de Zwarte Cross het populairste festival van Nederland te zijn. Afgelopen jaar werd er meer dan 60.000 keer naar gezocht. Lowlands volgt op plek twee, een festival dat elk jaar razendsnel is uitverkocht. Op nummer drie staat Pinkpop, volgens het Guinness Book of Records het oudste onafgebroken open air popfestival ter wereld. Jaarlijks treden daar grote internationale artiesten op. Zo stond zelfs Justin Bieber er in 2017 op het podium.

De grootste festivals van Nederland

Met een ongekend bezoekersaantal van 265.500 is de Zwarte Cross niet alleen het populairste maar ook het grootste festival van Nederland. Defqon.1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, volgt met 250.000 bezoekers. Op de derde plek staat Pinkpop, dat jaarlijks 210.000 muziekliefhebbers naar Landgraaf trekt. Mysteryland en het gratis toegankelijke Appelpop maken de top vijf compleet.

RECTIFICATIE: Ticketprijzen rijzen de pan uit

Festivalliefhebbers moeten tegenwoordig steeds dieper in de buidel tasten. Pinkpop blijkt het duurste festival van Nederland met een gemiddelde dagticketprijs in het weekend van €155. Het North Sea Jazz Festival en Defqon.1 volgen met respectievelijk €140 en €126 per dag. Jera on AIr, komt op plek 4 met een gemiddelde dagprijs van €120. De top vijf van duurste festivals wordt afgesloten door Verknipt Arena met een ticketprijs van €99.

Grote vraag naar tweedehands festivaltickets

De ticketverkoop verloopt voor veel festivals razendsnel, waardoor veel mensen misgrijpen bij de reguliere verkoop. Gelukkig kun je dan nog terecht bij TicketSwap, waar tweedehands kaartjes worden aangeboden voor vrijwel alle festivals en evenementen. Uit een analyse van de aangeboden kaartjes op TicketSwap is te zien dat vooral kaarten voor de Zwarte Cross, Lowlands en Concert at SEA gewild zijn. Op dit moment worden er bijna 9.000 kaartjes voor de Zwarte Cross gezocht. We hebben de top 5 meest gezochte kaartjes op TicketSwap hieronder voor je op een rijtje gezet:

Zwarte Cross – 8.848 Lowlands – 4.519 Concert at SEA – 3.532 Paaspop – 3.108 Down The Rabbit Hole – 1.966

Ben je benieuwd naar de rest van de resultaten van het onderzoek of wil je de festivalkalender van 2025 zien? Klik dan hier.