Nominaties geopend voor Recreatie Verkiezingen 2025

De Recreatie Verkiezingen 2025 zijn officieel van start! Tot en met 14 september kunnen leerbedrijven, praktijkopleiders en medewerkers binnen de recreatiesector genomineerd worden via www.recreatieverkiezingen.nl . Een welverdiend podium voor de mensen en organisaties die zorgen dat Nederland kan genieten van vrije tijd en ontspanning.

In een sector waar gastvrijheid, plezier en ontwikkeling centraal staan, zijn het de mensen op de werkvloer die het verschil maken. Met de Recreatie Verkiezingen 2025 krijgen zij de erkenning die ze verdienen. De verkiezing bestaat uit de volgende drie categorieën:

Beste leerbedrijf

Beste praktijkopleider

Medewerker van het jaar

Zorgvuldig en betrokken selectieproces

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen. De jury bestaat uit Herbert van Oord (HISWA-RECRON), Johan Bijlsma (De Horecabond), Aafke Snip (S-BB), Peter Binsbergen (De Rooi Pannen) en Petra Alkema (Hof van Saksen, winnaar Beste Leerbedrijf 2024).

Na de eerste selectie ontvangt de top 3 per categorie het verzoek om een korte video of tekst aan te leveren om tot een winnaar te komen. Voor de categorie Beste Leerbedrijf bezoekt de jury de drie finalisten op locatie. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Dag van de Recreatie op 10 december 2025.

Een initiatief van en voor de sector

De Recreatie Verkiezingen zijn een initiatief van Kikk recreatie, HISWA-RECRON, De Horecabond en CNV. Alleen organisaties en medewerkers die vallen onder het Sociaal Fonds Recreatie kunnen worden genomineerd. Nomineren is eenvoudig en kan worden gedaan door collega’s, leidinggevenden, praktijkopleiders of stagiairs via www.recreatieverkiezingen.nl .

Eerdere winnaar over de impact van de verkiezing

Frank Bulthuis, General Manager bij Hof van Saksen, kijkt met trots terug op het winnen van de titel Beste Leerbedrijf 2024: “Uitgeroepen worden tot Beste Leerbedrijf 2024 is heel bijzonder! We werken elke dag met veel enthousiaste specialisten die niet alleen onze gasten in de watten leggen, maar ook hun collega’s helpen om zich te ontwikkelen en uit te groeien tot top professionals. Het maakt ons ontzettend trots om daar zo’n erkenning voor te krijgen!”