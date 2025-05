Kampeerders bepalen winnaars ACSI Awards 2025

Na de feestelijke uitreiking van de Oostenrijkse ACSI Awards 2025 tijdens de Camping Gipfel in Graz, heeft campingspecialist ACSI nu ook de winnaars in de andere landen bekendgemaakt. Recreatiepark De Leistert in het Midden-Limburgse Roggel is door kampeerders voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste camping van Nederland.

Kampeerders uit heel Europa brachten de afgelopen maanden massaal hun stem uit om in negen verschillende categorieën – waaronder ‘meest kindvriendelijk’, ‘beste fietscamping’, ‘mooiste locatie’ en ‘beste restaurant’ – hun favoriete campings te kiezen. In 24 landen rolde er ook een overall winnaar in de categorie ‘beste camping ‘uit de bus. Van Ierland tot Griekenland en van Finland tot Portugal. Voor het eerst is er ook een ACSI Award uitgereikt in Albanië.

Dubbelslag De Leistert

Campingspecialist ACSI reikte dit jaar voor de vierde keer de ACSI Awards uit en na een dubbelslag voor Vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen in 2022 en 2023 is het nu De Leistert in Roggel die de titel prolongeert. Vooral de campings in het zuiden en oosten van Nederland zijn goed vertegenwoordigd, met in de provincies Limburg, Zeeland, Gelderland en Overijssel elk twee winnaars. Daarnaast één in Drenthe en één in Noord-Brabant. In België werd Ardennen Camping Bertrix tot winnaar gekroond.

Nederlandse winnaars per categorie

Beste camping – Recreatiepark De Leistert in Roggel (Limburg)

in Roggel (Limburg) Beste fietscamping – Camping De Haer in Agelo (Overijssel)

in Agelo (Overijssel) Beste campingrestaurant – Camping De Drie Provinciën in Een-West (Drenthe)

in Een-West (Drenthe) Mooiste campingzwembad – Camping Samoza in Vierhouten (Gelderland)

in Vierhouten (Gelderland) Camping met de mooiste ligging – Terrassencamping Osebos in Gulpen (Limburg)

in Gulpen (Limburg) Beste camperplaatsen – Ardoer camping Westhove in Domburg (Zeeland)

in Domburg (Zeeland) Camping met het beste sanitair – Camping Bonte Hoeve in Sint Kruis (Zeeland)

in Sint Kruis (Zeeland) Beste kleine, fijne camping – Camping Het Scharrelnest in Wijchen (Gelderland)

in Wijchen (Gelderland) Meest hondvriendelijke camping – Camping De Pallegarste in Mariënberg (Overijssel)

in Mariënberg (Overijssel) Leukste camping voor kinderen – Camping De Paal in Bergeijk (Noord-Brabant)

Toegewijde campingeigenaren

ACSI-directeur Ramon van Reine reikte eerder deze maand hoogstpersoonlijk in Oostenrijk de ACSI Awards uit aan de winnaars uit het Alpenland, waar Erlebnis Resort Aufenfeld werd gekroond tot beste camping. “We organiseren deze verkiezing pas voor de vierde keer en dan is het fantastisch om te zien dat zoveel fanatieke kampeerders uit heel Europa hun stem uitbrengen. Op die manier kunnen we nu in maar liefst 24 landen vele toegewijde campingeigenaren in het zonnetje zetten met een ACSI Award”, aldus Van Reine. Vorig jaar werd voor alle Benelux-winnaars een centrale uitreiking van de ACSI Awards georganiseerd, deze keer viel die eer te beurt aan Oostenrijk.

Beste campings per land

Voor elke categorie hanteerde ACSI een kiesdrempel en daarom is niet in elk land waar ACSI campings inspecteert in iedere categorie een award uitgereikt. In 24 Europese landen is de titel ‘beste camping’ toegekend:

Nederland – Recreatiepark De Leistert (Roggel)

België – Ardennen Camping Bertrix (Bertrix)

Luxemburg – Eurocamping Nommerlayen (Nommern)

Duitsland – Südsee-Camp (Wietzendorf)

Frankrijk – Camping Les Sablons (Portiragnes)

Spanje – Tamarit Beach Resort (Tarragona)

Italië – Camping Ca’ Pasquali Village (Cavallino-Treporti)

Oostenrijk – Erlebnis Resort Aufenfeld (Aschau im Zillertal)

Kroatië – Camping Polari (Rovinj)

Denemarken – Henne Strand Resort (Henne)

Zwitserland – Campofelice Camping Village (Tenero-Contra)

Slovenië – Camping Šobec (Lesce)

Portugal – Costa do Vizir Camping (Porto Covo)

Noorwegen – Gryta Camping (Olden)

Zweden – Båstad Camping (Båstad)

Verenigd Koninkrijk – Camping Castlerigg Hall (Keswick)

Ierland – Ballinacourty House C&C Park (Tipperary)

Tsjechië – Camping Chvalšiny (Chvalšiny)

Hongarije – Thermal Camping Pápa (Pápa)

Griekenland – Camping Gythion Bay (Gýtheio)

Polen – Camping Morski 21 (Leba)

Finland – Camping Tornio (Tornio)

Estland – Mereoja Camping (Körkküla)

Albanië – Camping Legjenda (Shkodër)

Alle winnaars van een ACSI Award 2025 per categorie en per land zijn te raadplegen op www.acsi.eu/winners.