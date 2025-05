Slimme infra-oplossingen voor jouw vakantiepark: van gastervaring tot grondwerk

Een goed aangelegde infrastructuur maakt of breekt een vakantiepark. Of het nu gaat om de aanleg van nieuwe kampeervelden, verlichting of technische voorzieningen, een doordachte aanpak zorgt voor een betere gastervaring en efficiënt beheer. Van Hees Infra Techniek biedt praktische en duurzame oplossingen voor zowel kleine campings als grote vakantieparken.

Van ontwerp naar realisatie

Of het nu gaat om het aanleggen van sfeervolle verlichting, het aansluiten van infra of het leveren van materialen voor de technische dienst, bij Van Hees Infra Techniek zorgen ze voor de juiste oplossing. Ze helpen niet alleen met het uitvoeren van de techniek, maar ook met het vertalen van het ontwerp naar uitvoerbare oplossingen die passen bij jouw wensen.

Focus op functionaliteit en beleving

Infra is niet alleen techniek; het moet ook bijdragen aan de werking van het park. Van Hees Infra Techniek kijkt altijd naar de praktische aspecten, zoals het gebruik van kwalitatieve en duurzame materialen die de gastervaring een extra impuls geven.

Voor kleinschalige projecten

Veel kleinere campings denken dat infra-oplossingen een té grote investering is, maar Van Hees Infra Techniek biedt ook kostenefficiënte oplossingen voor kleinschalige projecten. Of je nu zelf aan de slag wilt gaan of samenwerkt met een aannemer, Van Hees Infra Techniek denkt mee over de meest geschikte aanpak.

Betrouwbare partner voor groei

Van Hees Infra Techniek is jouw partner bij elk infra-project, van het eerste idee tot de afronding. Met meer dan 20 jaar ervaring in zowel kleine als grotere uitbreidingen of herinrichtingen.

Kan jij de hulp van Van Hees Infra Techniek wel gebruiken? Neem contact op en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. info@vanheesinfratechniek.nl | +31 (0)486 83 19 81.