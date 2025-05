Recreatie Vakbeurs 2025: eerste hallen volgeboekt en introductie nieuw segment

De voorbereidingen voor Recreatie Vakbeurs 2025 zijn in volle gang. De organisatie kijkt met veel vertrouwen uit naar een succesvolle editie op 11, 12 en 13 november in Evenementenhal Hardenberg. Met diverse vernieuwingen én vertrouwde succesonderdelen belooft de beurs ook dit jaar hét ontmoetingsmoment te worden voor de gehele recreatiebranche in de Benelux.

De populaire segmenten Zwembad & Water, Recreatietechniek, Digitalisering en Marketing in hallen 2, 3 en 4 zijn opnieuw als eerste volledig volgeboekt. Een duidelijk teken dat de belangstelling vanuit de markt onverminderd groot is.

Nieuw: Indoor Innovation Playground

Een opvallende toevoeging dit jaar is het nieuwe segment Indoor Innovation Playground: een inspirerende zone gericht op innovatieve indoor speelbelevingen. Bezoekers van de beurs ontdekken hier de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interactieve speelconcepten, zoals virtual reality, arcade games en meer. Dit nieuwe segment sluit naadloos aan bij de groeiende behoefte aan beleving en technologische vernieuwing binnen de sector.

Partijen als GameCastle, de arcade-specialist voor Family Entertainment Centers, hebben zich al ingeschreven: “Voor het eerst nemen we deel aan Recreatie Vakbeurs, omdat we zien dat arcade-entertainment hier naar een hoger niveau getild kan – en mag – worden. Dankzij onze ervaringen op talloze internationale beurzen en ons uitgebreide netwerk van partners weten we precies wat daarvoor nodig is”, aldus Leroy Puijn van GameCastle.

Laatste stands beschikbaar

Momenteel zijn nog ruim 40 stands beschikbaar voor leveranciers die zich willen presenteren binnen de recreatiebranche. “Recreatie Vakbeurs biedt een unieke kans om producten, diensten en innovaties te presenteren aan een breed en betrokken vakpubliek”, zegt Kristel Stötefalk, key-accountmanager van Recreatie Vakbeurs.

Ze vervolgt: “De belangstelling is overweldigend. We werken aan tal van vernieuwingen en kijken ernaar uit om opnieuw een inspirerend en bruisend platform neer te zetten waar professionals elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en nieuwe kansen verkennen. Dit jaar leggen we bovendien extra nadruk op beleving, innovatie en actuele thema’s die de toekomst van de recreatiesector mee vormgeven.” Voor meer informatie over Recreatie Vakbeurs die gepland staat op 11, 12 en 13 november 2025: www.recreatie-vakbeurs.nl.