Meer 0.0 op de kaart: horeca laat miljoenen liggen

De vraag naar alcoholvrije dranken groeit explosief. Toch blijft het aanbod in veel horecazaken achter. Volgens onderzoek van NielsenIQ en de Nederlandse Brouwers laat de horeca hierdoor jaarlijks tot wel €437 miljoen aan extra omzet liggen. Tijd om 0.0-serieuzer te nemen.

De cijfers liegen niet

In 2024 steeg de verkoop van alcoholvrij en alcoholarm bier met 24% ten opzichte van het jaar ervoor. Toch bestaat het aanbod in de horeca gemiddeld nog steeds uit slechts 1 op de 14 bieren zonder alcohol. Daarmee loopt de horeca achter op de consument, die steeds vaker kiest voor een gezondere, bewustere levensstijl.

Volgens het Trimbos-instituut houdt 45,4% van de volwassen Nederlanders zich inmiddels aan het advies van de Gezondheidsraad om geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. Ook drinken steeds meer mensen maandelijks alcoholvrije alternatieven zoals 0.0 bier of wijn. De markt is er dus, nu het aanbod nog.

Gezondheid staat op scherp

Ook gezondheid speelt een steeds grotere rol in de keuzes van gasten. Tijdens het Europese levercongres in RAI Amsterdam kunnen Amsterdammers deze week hun lever gratis laten testen. Volgens arts Bart Takkenberg hebben mogelijk twee miljoen Nederlanders een vervette lever, vaak zonder dat ze het weten. Alcohol is een van de grote boosdoeners. Minder drinken is dus geen hype, maar pure noodzaak.

Ook geloof speelt een rol

Steeds meer mensen kiezen bewust voor 0.0. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vooral moslims aangeven nooit alcohol te drinken. Bij katholieken en protestanten ligt dat percentage fors lager. Door meer alcoholvrije opties aan te bieden, maak je je zaak toegankelijker en inclusiever, zonder concessies te doen aan beleving of smaak.

Smaakvol zonder promillage

Een groeiende trend binnen fine dining én casual horeca is de opkomst van alcoholvrije foodpairings. Gasten willen verrast worden met spannende smaken, zonder dat daar per se alcohol bij komt kijken. Denk aan huisgemaakte mocktails met kruidige accenten, kombucha’s met karakter of speciaal ontwikkelde 0.0-bieren die perfect matchen met vlees-, vis- of vega-gerechten.

Topchefs en sommeliers besteden steeds meer aandacht aan smaakbeleving zonder alcohol. Niet als alternatief, maar als volwaardig onderdeel van het menu. Het resultaat: gasten voelen zich gehoord én verwend, én blijven langer zitten. Want een verrassend pairingmenu drink je niet in één slok leeg.

0.0 in de spotlight op Horecava 2026

Op Horecava 2026 krijgt 0.0 alle ruimte die het verdient. Van alcoholvrije bierbrouwers tot innovatieve mocktailmakers en culinaire foodpairing-experts: de beursvloer staat vol met ondernemers en merken die laten zien dat alcoholvrij allesbehalve saai is. Er komen proeverijen, demonstraties en inspirerende talks over hoe je met een slim 0.0-aanbod je marge vergroot én je gasten verrast. Want of je nu een bar runt, een eetcafé of een fine dining restaurant: dit is hét moment om je alcoholvrije kaart naar een hoger niveau te tillen.