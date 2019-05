Sheila de Vries richt luxe recreatiewoning in bij Droomparken

Speciaal voor Droomparken heeft de bekende couturier Sheila de Vries op Droompark de Zanding in Otterlo een luxe recreatiewoning van het type Cube Magnifique ingericht op de haar kenmerkende stijlvolle wijze. Haar inspiratiebronnen zijn oude culturen zoals de Egyptenaren en de Chinese zijderoute. Met deze opdracht komt een langgekoesterde wens van Sheila de Vries uit om haar ontwerptalent uit te breiden naar de inrichting van woningen. Op vrijdag 10 mei is de recreatiewoning op Droompark de Zanding in Otterlo feestelijk geopend in het bijzijn van Sheila de Vries zelf en genodigden. Sheila de Vries: ‘Ik richtte al woningen in voor vrienden, maar om het nu in opdracht te mogen doen voor een professionele organisatie als Droomparken is een langgekoesterde wens die nu vervuld wordt.’ Haar inspiratie voor de gebruikte kleuren en materialen haalt Sheila uit oude beschavingen en culturen. Met name de oude Egyptenaren met hun bouwwerken en artistieke uitingen spreken tot haar verbeelding evenals de beroemde Chinese zijderoute. Sheila de Vries: ‘Eigenlijk zie je in deze recreatiewoning de stijl hoe ik mijn eigen huis heb ingericht. Je komt als het ware bij mij thuis.’ Blikvanger in de woning is een wand van handgeschilderd behang van de beroemde Britse ontwerpershuis Osborn and Little met schitterende natuurtaferelen. Droomparken Algemeen Directeur Kees Griesdoorn: ‘We zijn bijzonder trots op de samenwerking met Sheila de Vries en zijn ervan overtuigd dat haar stijl veel gebruikers van luxe woningen op onze parken zal aanspreken. Deze woning is een geweldige inspiratiebron voor velen!’ Gasten op De Zanding kunnen ook kennis maken met twee andere nieuwe vormen van recreëren. De Deense designersgroep Hay Design heeft namelijk vlak daarbij een andere woning ingericht. Hay ontwerpt betaalbare meubels en accessoires voor mensen die meer van modern design houden. Bovendien is er de Modus, een modern vormgegeven recreatiewoning vol moderne snufjes.