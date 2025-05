‘Sprookjes blijven actueel door aanpassingen aan de tijd’

De Efteling opende deze week het sprookje ‘De Prinses op de Erwt’ in het Sprookjesbos. Dit korte verhaal van Hans Christian Andersen krijgt een eigen uitvoering. De nieuwe versie van de prinses laat zien hoe sprookjes meeveranderen met hun tijd.

Sprookjes vormen van oudsher een veranderlijk genre met vele versies en variaties. Elke nieuwe verteller past bewust en onbewust het sprookje aan of stelt het bij onder invloed van de tijd/ruimte en de sociaal-culturele context van die periode. De angst dat sprookjes door aanpassingen hun waarde verliezen of dat er maar één juiste versie zou zijn, is ongegrond. De verhalen behouden juist hun kracht door mee te bewegen met de tijd. Zo blijven ze herkenbaar en aansprekend voor nieuwe generaties.

De Efteling toont met deze nieuwe versie aan dat sprookjes kunnen worden aangepast zonder hun essentie te verliezen. De hoofdrolspeelster verschilt van eerdere sprookjeskarakters, passend bij het diverse publiek van nu. Sprookjes hebben door de eeuwen heen bewezen dat ze tegen een stootje kunnen. Ze overleven elke nieuwe tijdgeest door hun universele thema’s. Die thema’s raken mensen van alle achtergronden. De vrees voor het verdwijnen van sprookjes bestaat al sinds de gebroeders Grimm. Maar het genre blijkt oersterk en tijdloos. Door aanpassingen aan de tijd blijven sprookjes mensen aanspreken en fascineren.

Dit is een expertquote van Moniek Hover, Breda University of Applied Sciences.