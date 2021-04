Succesvolle eerste Recreation & Hospitality Challenge

Welke studenten zijn de Recreation & Hospitality Talents van 2021? Van 20 tot 23 april streden 65 tweedejaars studenten van de track Recreation & Hospitality, onderdeel van de Academie voor Toerisme van Breda University of Applied Sciences, om de titel ‘Best Talents of 2021’. De eerste Recreation & Hospitality Challenge werd ondersteund door HISWA-RECRON, de branchevereniging van bedrijven in de vrijetijdsindustrie. Tijdens een intensief online event werd gewerkt aan opdrachten met betrekking tot innovatie in de sector. Opdrachtgevers waren attractie- en vakantiepark Slagharen, dagrecreatiebedrijf Hof van Eckberge en vakantiepark Marveld Recreatie. De winnaars van de eerste titel zijn: Jet Weijn, Nicole Looise, Isra Kooijman, Loes Jongenotter en Iris Abrahamse. Zij ontwierpen voor Attractiepark Slagharen een betere gastreis gedurende de corona-maatregelen.

De studenten hebben de communicatie rondom de coronamaatregelen in Slagharen gethematiseerd. Zo zijn de palen met ontsmettingsmiddel cactussen geworden en door middel van live entertainment, in de vorm van een cowboy met twee pony’s, wordt de 1,5 meter afstand uitgelegd. Het concept werd door de jury met name gewaardeerd vanwege “het realistische, creatieve en zeer passende karakter voor een uitdagend probleem”.

De tweede plaats was voor de groep van Marveld Recreatie die een uniek arrangement rondom natuurbeleving ontwikkelde waarbij Freek Vonk met de kinderen op zoek gaat naar typische dieren en planten in de Achterhoek, terwijl de ouders van een culinaire proeverij met wijn genieten. Op de derde plaats eindigde de groep die een nieuw product ontwikkelde voor Hof van Eckberge: een strand (bad) met vernieuwende horeca en diverse vormen van waterfietsen.

Online event vol uitdaging en inspiratie

Het online event zat vol uitdaging en inspiratie voor de studenten Toerisme. Deze challenge verving de jaarlijkse studiereis die door corona niet kon plaats vinden. Goof Lukken, één van de betrokken docenten zegt hierover: “We hebben gezien dat dit een goed initiatief is en willen er in de toekomst, naast de studiereis, een vast onderdeel van maken”. Er waren twee sprekers die voor de eerste inspiratie zorgden bij de start: Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON en Bas Thuis van EasyBe. Beiden benadrukten het belang van innovatie in de sector. Aansluitend werden de studenten gebriefd door hun opdrachtgevers, waarna zij in kleine teams aan de slag gingen. Ook was er een inspiratieforum met de directeuren van Vakantie- en Attractiepark Slagharen, Wildlands Adventure Zoo Emmen en Marveld Recreatie. Studenten konden vragen stellen en in discussie gaan met de verschillende directies. Besproken thema’s waren; de coronacrisis, de toekomst van de branche en de rol voor jong talent binnen de bedrijven. Bovendien speelden zij een online expeditie, een soort escaperoom, voor het goede doel Habitat for Humanity. Een charitatieve instelling die vindt dat iedereen recht heeft op een goed dak boven zijn hoofd.

Finale

Afgelopen vrijdag was de finale. Per groep zijn korte videoclips gemaakt met de innovatieve ideeën van de studenten voor iedere opdrachtgever. Uit de twaalf groepen kwamen drie finalisten. De jury, bestaande uit ondernemers en docenten, besloot uiteindelijk dat de groep van Attractiepark Slagharen het beste idee had. De studenten Jet Weijn, Nicole Looise, Isra Kooijman, Loes Jongenotter en Iris Abrahamse mogen zich het komende jaar de Recreation & Hospitality Talents of 2021 noemen.

Voor meer informatie over deze challenge kun je contact opnemen met Goof Lukken: lukken.g@buas.nl of 06-24601409. Voor meer informatie over Breda University of Applied Sciences kijk hier www.buas.nl