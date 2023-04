Topdrukte bij 1 uur-Drive-In voor caravan- en campermatrassen

Ruim honderd caravans en campers en diverse verkeersregelaars om de boel te regelen: dit paasweekend kon Seminautic spreken van een ware topdrukte. Hun unieke concept – een Drive-In waar je een caravan- of campermatras op maat laat maken in één uur – viel bij heel wat kampeerliefhebbers in de smaak.

Een gezellige chaos

Het paasweekend wordt gezien als dé aftrap van het kampeerseizoen. En dat er wat meer caravans en campers de Drive-In zouden passeren dan normaal, dat had Seminautic dan ook wel verwacht. Maar dit enorme succes zag Michael Reijers, directeur van Seminautic , niet aankomen. “Het was een echt gezellige chaos. Het terrein stond vol met caravans, campers en vouwwagens, er waren verkeersregelaars aanwezig en er werden aan de lopende band nieuwe matrassen gemaakt.”

In één uur een handgemaakt matras op maat

In de Drive-In laat men in één uur een caravan-, of camper- of vouwwagenmatras op maat maken. De populariteit hiervan is te verklaren. Patrick Driessen, één van de klanten, zegt hier bijvoorbeeld over:

“In korte tijd heb je een matras dat aan al je wensen voldoet. Qua afmetingen, maar bijvoorbeeld ook qua materiaal, hardheid en veerkracht. Ik heb zelf last van rugklachten en zo’n matras op maat helpt me echt beter te slapen op vakantie. Tel hier de gezellige sfeer, het zonnetje en de gratis campingovernachting bij op en je hebt een superleuk familie-uitje voor de paasdagen.”

Honderden matrassen maken in één weekend

Voor het personeel van Seminautic was het hard werken. Honderden matrassen maken in één weekend, dat is immers niet niks. Toch hadden zij niet te klagen.

“Het was enorm gezellig. Iedereen was vrolijk, er heerste een goede energie en het is gewoon geweldig om mensen blij te maken met een mooi matras”, aldus Maurice Janssen, ateliermedewerker van Seminautic.

Voor iedere klant één boom

Naast gezelligheid en tevreden klanten, heeft zo’n druk paasweekend nog een belangrijke functie gehad. Seminautic plant namelijk voor iedere klant één boom. Door zo’n weekend zoals deze is de aardbol dus meer dan honderd bomen rijker. Dat is goed voor het milieu en de biodiversiteit.

Over Seminautic

Seminautic is een familiebedrijf in het Brabantse Son en Breugel. Met ruim 30 jaar ervaring weten ze in een tijdsbestek van één uur de meest comfortabele matrassen te produceren voor onderweg en op vakantie. Ieder matras is maatwerk en wordt volledig afgestemd op de wensen, behoeften, slaaphouding en medische situatie van de klant. Hun missie? Klanten onderweg net zo lekker laten slapen als thuis.