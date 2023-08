TUI profiteert van sterke reislust maar het financieel herstel is broos

TUI Group, het grootste reisconcern ter wereld, heeft voor het eerst sinds de coronapandemie een kwartaal met winst afgesloten. De Duitse onderneming profiteert deze zomer van de sterke reislust van haar klanten. Want ondanks de stijgende prijzen voor een vakantie namen de boekingen toe, zo blijkt uit de jongste kwartaalresultaten. De omzet steeg daardoor met 19%.

Ondanks de hoge inflatie en de vrees voor een recessie in Europa krijgt TUI nog geen signalen dat de vakantiebehoefte afneemt. ‘We hebben zeer positieve verwachtingen voor het winterseizoen, ook als het consumentenvertrouwen zou afnemen’, zei topman Sebastian Ebel gisteren op een persbijeenkomst.

Het aantal boekingen nam deze zomer met 6% toe, terwijl de prijzen 7% hoger lagen dan een jaar eerder. TUI is voor zijn financieel resultaat sterk afhankelijk van het aantal boekingen uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In het laatstgenoemde land vielen de boekingen tegen, mede door de matige economische vooruitzichten. Ebel kondigde gisteren maatregelen aan om het aantal boekingen van Britse vakantiegangers te laten groeien.

In Nederland, waar de reisonderneming marktleider is, waren er deze zomer veel lastminuteboekingen vanwege het matige vakantieweer. De directie van de onderneming is tevreden. ‘We zitten bijna weer op het niveau van 2019 qua aantal reizigers’, zei topman Arjan Kers van TUI Nederland in een toelichting aan het FD. De gemiddelde prijs voor vliegvakanties binnen Europa ligt volgens hem deze zomer €80 tot €100 hoger dan vorig jaar.

Het aantal boekingen in Nederland nam met 5% toe ten opzichte van een jaar eerder. TUI geeft geen specifieke omzet- en winstcijfers voor Nederland, wel voor de regio België, Frankrijk en Nederland samen. In het derde kwartaal steeg die omzet naar €792 mln. TUI leed wel een klein operationeel verlies in genoemde landen.

Volgens Kers is er dit jaar een sterke vraag naar pakketreizen, verzorgde reizen die de vakantieganger meer zekerheid moeten bieden dan andere reisvormen. Spanje, Griekenland en Turkije zijn opnieuw de populairste vakantiebestemmingen onder de Nederlandse reizigers.

‘Bosbranden en droogte weerhouden mensen er in ieder geval niet van naar deze landen af te reizen’, zei Kers. De recente bosbranden op het Griekse eiland Rhodos en de evacuatie van duizenden vakantiegangers kostte TUI Group naar schatting €25 mln.

Het Duitse moederbedrijf boekte in het derde kwartaal van boekjaar 2022/2023 een resultaat dat iets beter was dan wat analisten hadden voorspeld. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op €169 mln. Dat was €24 mln meer dan de gemiddelde marktverwachting. De nettowinst bedroeg ruim €52 mln. De kwartaalomzet steeg met 19% naar €5,3 mrd.

Beleggers reageerden aanvankelijk positief op de bekendmaking. Het reisaandeel TUA3€6,52-4,51% noteerde ruim 3% hoger na opening van de beurzen gisteren, maar daalde rond het middaguur weer. Beleggers zijn al langere tijd terughoudend met het kopen van het reisaandeel dat genoteerd is in Londen en Frankfurt. Ondanks het herstel van de reismarkt, is de koers van TUI de afgelopen twaalf maanden 30% gedaald.

TUI werd zwaar getroffen door corona. De groep kon alleen overleven dankzij Duitse staatssteun van in totaal €4,3 mrd. Die steun van Berlijn is afgelost. In april werd een laatste deel terugbetaald uit de opbrengst van een aandelenemissie. De nettoschuld is teruggebracht tot €2,2 mrd.

Ondanks de goede zomerboekingen is het resultaat over de eerste negen maanden van dit boekjaar nog steeds negatief. Het bedrijfsresultaat staat €231 mln in de min, het nettoverlies bedraagt €505 mln op een omzet van €12,9 mrd.

De onderneming handhaaft de eerder afgegeven verwachting voor het resultaat dit jaar. TUI gaat uit van een aanzienlijke stijging van het bedrijfsresultaat en de omzet ten opzichte van vorig jaar. Toen boekte de groep een bedrijfsresultaat van €409 mln op een omzet van €16,5 mrd.

TUI (Touristik Union International) telt 65.000 werknemers. Topman Ebel houdt vast aan de strategie dat de reisgroep in veel markten actief moet zijn en vooral pakketreizen moet verkopen. Anders dan veel concurrenten heeft de groep een brede portefeuille van activiteiten en bezittingen. TUI telt meer dan 400 hotels en resorts, heeft zestien cruiseschepen in de vaart, heeft een eigen vloot van 130 vliegtuigen en verkoopt veel reizen via de 1200 reisbureaus die deel uitmaken van de groep.

