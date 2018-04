Tulp Festival Amsterdam officieel van start met botanische tulpenles

Het startschot voor de vierde editie van Tulp Festival Amsterdam vond plaats op het ‘Stippenterras’ bij de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. Het Stadsdeel trakteert bewoners en bezoekers op fleurige tulpen rond deze monumentale, onlangs tot beschermd stadsgezicht benoemde, locatie. Kinderen van de naburige basisschool benutten de tulpen voor een vrolijke ‘botanische les’. Tulp Festival brengt de meest geliefde voorjaarsbloem terug in het Amsterdamse straatbeeld en stuurt je op ontdekkingsreis. Een wandeling of fietstocht langs de 85 locaties is een prachtige manier voor Amsterdammers en bezoekers om de verschillende stadsdelen op een verrassende manier te verkennen. Tulpen in honderden soorten en alle kleurschakeringen domineren (winkel)straten en pleinen en verlevendigen perken en parken. Deelnemende hotels en musea stellen hun speciaal ontworpen tulpentuinen open voor bezoekers. Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en tulpensoorten. De gids is verkrijgbaar bij deelnemende organisaties. Volg het nieuws en actuele gegevens over de bloeiperiodes gedurende het festival via tulpfestival.com, Facebook en Instagram. Tulp Festival Amsterdam duurt de hele maand april, of zolang als de tulpen bloeien.

Nieuwe tulp gedoopt: Cornelis van Eesteren

Het Van Eesteren Museum voegde een bijzonder element toe aan de opening van Tulp Festival Amsterdam 2018 met de doop van de eigen ‘Cornelis van Eesteren tulp’ bij het nieuwe paviljoen in Nieuw-West. Deze tulp is mogelijk gemaakt door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting en symboliseert het belang van de natuur en landschap voor de stad. Huib van Eesteren, neef van de beroemde stedenbouwkundige, doopte de fraaie gele tulp samen met Saskia Albrecht, initiatiefnemer Tulp Festival; stadsdeelbestuurder van Nieuw-West, Ronald Maurer en Anouk de Wit, directeur Van Eesteren Museum.