Tulp Festival zet Amsterdam in bloei

Tulp Festival Amsterdam zet de hoofdstad gedurende de hele maand april 2020 in bloei. Voor het zesde achtereenvolgende jaar geven honderdduizenden tulpen kleur aan het vroege voorjaar in de stad. Bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen genieten van de vrolijke voorjaarsbloem op tientallen locaties in alle stadsdelen. Fleurige rijen kuipen en schalen met tulpen verlevendigen straten, pleinen, winkelcentra, bruggen en stations. Diverse parken en tuinen van musea en hotels verrassen met fraaie tulpenperken. Tulp Festival verbindt de stad en nodigt uit tot een ontdekkingstocht, die elk jaar weer nieuwe verkenningen oplevert. Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en tulpensoorten. Volg het nieuws en actuele gegevens over de bloeiperiodes gedurende het festival via de website www.tulpfestival.com, Facebook: tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.

Een nieuwe tulp die in april 2020 voor het eerst te zien zal zijn, betreft de AFAS-tulp. Deze zal feestelijk worden gedoopt op de Arena Boulevard.