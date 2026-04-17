Veel Nederlandse reizigers onvoldoende beschermd bij oorlog of calamiteiten op reis

Nu geopolitieke spanningen en onrust in verschillende reisregio’s volop in het nieuws zijn, wordt voor veel Nederlanders opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar reisplannen kunnen zijn. Toch blijkt uit onderzoek van Voja Travel onder 1.000 Nederlanders dat 15% standaard zonder reisverzekering op reis gaat. Vooral jongeren nemen dat risico: bijna een kwart van de 18- tot 24-jarigen reist altijd zonder verzekering.

Generatiekloof: jongeren reizen vaker zonder vangnet

Voor veel Nederlanders hoort een reisverzekering bij een goede voorbereiding, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Vooral jongeren blijken minder vaak verzekerd op pad te gaan. Waar 15% van de Nederlanders standaard zonder reisverzekering reist, loopt dat percentage onder 18- tot 24-jarigen op tot 23%. Een annuleringsverzekering is nog minder vanzelfsprekend. Bijna een kwart van de Nederlanders (24%) regelt dit helemaal niet.

Veel reizigers hebben geen duidelijk beeld van hun dekking

Onder reizigers die wél verzekerd zijn, is lang niet altijd duidelijk wat hun verzekering precies dekt. Zo weet ruim 28% van de Nederlanders niet voor welk bedrag zij verzekerd zijn bij annulering of problemen tijdens hun reis.

Joshua van Eijndhoven, CEO van Voja Travel, herkent dat veel reizigers niet precies weten waarvoor zij verzekerd zijn: “Veel mensen gaan ervan uit dat ze goed verzekerd zijn zodra ze iets hebben afgesloten, maar in de praktijk verschillen voorwaarden en maximale vergoedingen sterk. Bij veel verzekeringen ligt het standaard verzekerde bedrag rond de €1.500, terwijl de kosten van een reis tegenwoordig al snel hoger uitvallen. Dan kunnen reizigers alsnog met onverwachte kosten worden geconfronteerd.”

Groeiend verlangen naar ruimere dekking

Die onduidelijkheid speelt mogelijk ook mee in een bredere discussie over verzekeringsdekkingen. Door de stijgende prijzen van reizen groeit de behoefte aan ruimere dekking. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders (52%) vindt dat verzekeraars hun dekkingen moeten aanpassen aan toenemende prijsstijgingen.

Onrust in de wereld vergroot het belang van goede voorbereiding

De actuele onrust in de wereld maakt duidelijk hoe belangrijk het is om vooraf goed inzicht te hebben in wat een reis- of annuleringsverzekering wel en niet dekt. Bij oorlog of molest is dekking via een gewone reis- of annuleringsverzekering doorgaans uitgesloten. Dat onderscheid is lang niet voor alle reizigers duidelijk.

Brancheorganisatie ANVR benadrukt in dit kader het belang van een goed vangnet voor wie op reis gaat. “Vanuit de ANVR vinden we het onverstandig wanneer reizigers zonder reisverzekering op vakantie gaan. Er zijn voldoende situaties te bedenken waarbij het erg prettig is om een beroep te kunnen doen op een reis- of annuleringsverzekering. Tegelijk merken we dat reizigers, zeker wanneer er geopolitieke spanningen of onrust in bestemmingen spelen, vaker vragen stellen over hun bescherming tijdens een reis. Reizigers die een pakketreis boeken via een bij de ANVR aangesloten reisorganisatie vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Als zich een calamiteit, zoals oorlog of molest, voordoet, kunnen reizigers kosteloos worden teruggehaald, hun niet-genoten vakantiedagen vergoed krijgen of hun geld terugkrijgen wanneer de reis nog niet is gestart,’’ zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van de ANVR.

