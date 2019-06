Verkoop van nieuwe boslodges in Bospark ‘t Wolfsven

Roompot Projects start dit weekend met de verkoop van 21 nieuwe boslodges in Bospark ’t Wolfsven in Mierlo. De 4- en 6-persoonslodges zouden hun eerste gasten in de zomer van 2020 moeten ontvangen. Via zijn ontwikkelaarstak Roompot Projects start de aanbieder van vakantieparken dit weekend met de verkoop van 21 boslodges die het de komende maanden zal ontwikkelen.

Bospark ’t Wolfsven

Bospark ’t Wolfsven is een ruim opgezet familiepark grenzend aan één van de grootste en meest indrukwekkende natuurreservaten van Nederland, de Strabrechtse Heide. Het park biedt vandaag al 1600 vakantieverblijven aan. In 2 fasen komen daar 45 nieuwe boslodges bij, waarvan Roompot Projects dit weekend met de verkoop start van de 1ste fase, 21 eenheden. Die 21 in hout en glas gebouwde vakantieverblijven bestaan uit 11 ruime en comfortabele 4-persoons boslodges, 6 boslodges voor 6 personen en 4 Wellness boslodges voor 4 personen. De Wellness boslodges met eigen sauna zullen de eerste van dat type in Nederland zijn die door Roompot worden aangeboden. Naast de ontwikkeling van de 45 nieuwe boslodges zorgt Roompot ook voor de volledige projectinrichting met eigen stylisten. Zo hoeft de eigenaar zich geen zorgen te maken over de inrichting van zijn vakantiewoning of over het plaatsen en monteren van de inrichting. Als de stylist vertrekt is de woning klaar voor eigen gebruik of verhuur. In het geval van deze boslodges is dit in de zomer van 2020. Wie interesse heeft in een van de nieuwe boslodges of informatie hierover wenst in te winnen, kan dit weekend terecht bij Bospark ’t Wolfsven of op www.roompotprojects.nl/wolfsven.