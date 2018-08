Waterschappen zoeken briljante waterideeën

Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. De waterschappen willen dit werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken. Heeft u een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Zend uw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2018! De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Circulaire Economie’. U kunt innovatieve projecten tot 28 augustus aanmelden via de website waterinnovatieprijs.nl. De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij kijken zij naar het innovatieve, duurzame, probleemoplossende en kostenbesparende karakter. Winnaars van de Waterinnovatieprijs krijgen een glaskunstwerk van Gert Bullée en de mogelijkheid om gebruik te maken van een innovatiemakelaar. Deze innovatiemakelaar helpt met een versnellingstraject bij het verder brengen van de innovatie. Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “Waterschappen willen hun taken zo duurzaam en kostenbesparend mogelijk uitvoeren. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. Met de Waterinnovatieprijs hopen we hiervoor veel goede ideeën binnen te krijgen.”

Aandacht voor circulaire economie

Elk jaar reiken de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’ en ‘Voldoende water’. Daar wordt altijd een extra categorie aan toegevoegd die inspeelt op de actuele opgave van de waterschappen. Dit jaar is dat ‘Circulaire economie’. Hoe stappen we af van onze grote afvalstromen en sluiten we de kringloop? Deze duurzame manier van omgaan met producten staat bij waterschappen hoog in het vaandel. De waterschappen hebben namelijk dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dijken moeten worden versterkt en water moet meer ruimte krijgen. Waterschappen voelen dan ook de verantwoordelijkheid om het probleem bij de wortels aan te pakken en verdere temperatuurstijging te beperken. Een actief energie- en grondstoffenbeleid maakt hier onderdeel van uit.