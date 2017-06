21 nieuwe fiets- en wandelroutes in het buitengebied van Oisterwijk

De samenwerkende horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied van Oisterwijk (Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk –BGM) hebben in samenwerking met Mannenwandelgroep Moergestel en Fietsverhuur Schepens 21 nieuwe fiets- en wandelroutes ontwikkeld door Oisterwijk en omgeving. Aan de hand van verschillende thema’s (‘terrassen’, ‘natuur’ of ‘kinderen’ ) kunnen fietsers de mooiste plekken van deze ‘Parel in ’t groen’ ontdekken. Voor wandelaars is het buitengebied virtueel verdeeld in clusters met steeds een andere focus. Zo kun je bijvoorbeeld ‘wandelen door ‘authentiek ’ (boeren)landschap’ of langs ‘boerderijen, bossen en beekdalen’. Oisterwijk is voor veel toeristen een geliefde bestemming. De unieke combinatie van charmante dorpskern Oisterwijk met de schitterende bossen en vennen in de directe omgeving, maakt dat de ‘Parel in ’t groen’ voor veel mensen hét ideale dagje of weekendje weg is. Toeristen komen om te genieten van bourgondisch Brabant in al haar facetten, van gezellig winkelen en lekker eten en drinken in knusse cafeetjes en bijzondere restaurants tot fietsen en wandelen in de prachtige natuur. Om de veelzijdigheid van Oisterwijk en omgeving nog eens extra te benadrukken, hebben de gezamenlijke horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied 21 nieuwe fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Ook als ‘local’ is er dus weer volop te ontdekken!

Fietsroutes

De fietsroutes variëren van 24 tot 40 kilometer en hebben alle drie een eigen thema meegekregen. Zo is er de ‘Terrassenroute’ die langs tientallen pleisterplaatsen in het Oisterwijkse buitengebied trekt, de ‘Parel in ’t groen-route’ die zich richt op de echte natuurliefhebber en de Fiets- en Speelroute’ die langs verschillende speelplekken komt en daarom bijzonder geschikt is om met kinderen te doen. Voor alle routes geldt dat je zelf kiest waar je de route start en waar en hoe vaak je afstapt.

Wandelroutes

De wandelroutes variëren van 4 tot 11 kilometer en voeren door de verschillende ‘clusters’ van het Oisterwijkse buitengebied. Zo kun je o.a. wandelen ‘door het hart van de Oisterwijkse Bossen en Vennen’, door ‘weids platteland’, langs ‘boerderijen, bossen en beekdalen’ en door ‘authentiek boerenlandschap’. In totaal zijn er zes van dit soort clusters met elk twee of drie wandelingen. Als bezoeker kies je dus zelf waar je zin in hebt, en hoe lang je de route maakt. Ook is er voor de echte natuurliefhebber een langere wandeling (11-16 km) uitgezet, die langs 16 van de 80 vennen komt: de ‘Verrassende Vennenroute’. In Oisterwijk is die ene lekkere koffie of dat speciale biertje nooit ver weg. Dus ook niet als je aan het fietsen of wandelen bent door de prachtige natuur. “Met de nieuwe routes hebben we de ruime keuze aan afstapplaatsen beter op de kaart gezet,” vertelt Ellen van Iersel, buitengebiedmanager. “Bovendien zijn ze meer met elkaar verbonden. Tijdens één tocht kom je langs veel verschillende horecagelegenheden. Je kunt je route starten op elke gewenste plek. Ook handig als je logeert in het gebied, zo kun je bij wijze van spreken rechtstreeks vanuit je hotelkamer de natuur in. Bezoekers hebben met de routes een groot aantal ‘op maat gemaakte routes’ binnen handbereik, die niet alleen door het mooie gebied trekken, maar ook nog langs de leukste cafés, restaurants en terrassen van Brabant komen!’ De nieuwe routes zijn gebaseerd op het bestaande knooppuntennetwerk.

Verkrijgbaarheid routes

De routes zijn online te vinden via de website bezoekoisterwijk.nl, de verzamelplek voor toeristisch Oisterwijk. Daarnaast zijn de fietsroutes en de Verrassende Vennen wandelroute op handig A5-formaat verkrijgbaar bij o.a. de deelnemende horeca- en recreatieondernemers in het Oisterwijkse buitengebied en VVV Oisterwijk.