Spanjaarden vol lof over Overijsselse campings

De Spaanse Costa Brava, paradijs van zon, zee en strand. Maar campings in de provincie Overijssel hebben weer heel andere pluspunten. Daarom kwamen 16 campingeigenaren van de Costa Brava drie dagen op topcampings in onze provincie ideeën opdoen en van gedachten wisselen. Want één ding hebben ze zeker gemeen: hart voor hun gasten. Overijssel heeft, omgerekend naar het aantal inwoners, de meeste topcampings van Europa. Maar ook de Spaanse regio Catalunya staat in de Europese top 3. Op een vakantiebeurs ontstonden contacten tussen de beide streken, en werd besloten in elkaars keuken te kijken.

Beerze Bulten

Heel erg leerzaam, vindt eigenaresse Johanneke Hagedoorn van de Beerze Bulten (beste camping van Europa in 2017), waar de Spaanse gasten werden gehuisvest. ,,Je zou denken: ze hebben zon en zee, wat wil een mens nog meer. Maar door die focus hebben ze wel een relatief kort seizoen, van mei tot en september. Daarom kijken ze hier volop naar wat wij doen aan jaarrond recreatie, van de wellness en de zwembaden tot het Giga Konijnenhol waar ook kinderfeestjes en schoolreisjes worden gehouden’’.

Koeksebelt

De Spanjaarden wisselden ook met de Overijsselse recreatie-ondernemers ervaringen met de overheid uit. ,,Dan merk je toch dat wij hier een stap verder zijn. De overheid is hier steeds meer een partner, waarmee je samen naar oplossingen zoekt. Zo hebben wij bij onze camping samen met de provincie en het Waterschap een prachtige oplossing bedacht voor het waterprobleem, waar nu ook de recreanten volop van kunnen profiteren. In Spanje wordt het meer van boven opgelegd. En afstemming tussen partijen ontbreekt ook vaak. Van die situatie zijn we hier gelukkig de laatste jaren af, hier staan we samen voor hetzelfde doel: een levendige vrijetijdbesteding in de provincie. Wat je aan de voorkant goed overlegt, hoef je aan de achterkant niet te repareren’’, zegt eigenaar Jack van der Boon van camping Koeksebelt in Ommen, één van de bedrijven die de Spanjaarden bezochten.

Costa Brava en Pyreneeën

Voorzitter Miquel Gotanegra i Portrell van de 77 campings in Girona (Costa Brava en Pyreneeën) vindt dat ook een opmerkelijk verschil. ,,Wij kampen met gelijksoortige problemen als de ondernemers hier. De spanning tussen ecologie en recreatie bijvoorbeeld, en waterbeheer. Onze regio valt onder vijf nationale parken en wij krijgen van bovenaf opgelegd wat wel en niet mag. Hier zien we hoe het ook in samenspraak kan zodat recreatie en milieu er wel bij varen, dat gaan we zeker ook bij ons voorleggen’’. En verder is een campinghouder natuurlijk ook gewoon nieuwsgierig naar goede ideeën van de collega’s. De thematische aanpak van de sprookjescamping in Rheeze bijvoorbeeld, de all-weather mogelijkheden bij de Beerzer Bulten, de familiecamping Rheezerwold, speeltoestellen van Yelp uit Rijssen, het werd allemaal belangstellend bekeken. Markus Rupp van camping Aquarius uit Sant Pere Pescador heeft de zee vlakbij, maar het zwembad van de Hagedoorns lokt wel. ,,Iets voor op mijn verlanglijstje, een flinke investering. Maar gelukkig heeft elke regio ook zijn eigen pluspunten, een toerist wil op vakantie andere dingen dan die in zijn eigen streek’’.

Tegenbezoek

Volgend voorjaar gaan de Overijsselse ondernemers op tegenbezoek in Spanje. Wat daar te leren valt? Manager Ward Wijngaert van campingvereniging Girona denkt dat vooral de schaalgrootte interessant is. ,,Wij hebben leden met campings met wel 1900 plaatsen en nog eens 300 bungalows. Dat stelt heel andere eisen aan je efficiency en bedrijfsvoering’’. Het wordt allemaal met belangstelling aangehoord door Alex Dekker, eigenaar van familiecamping De Vossenburcht in IJhorst. ,,Openheid is in onze sector heel belangrijk. We hebben allemaal ons eigen sterke, onderscheidende karakter, dus je moet elkaar niet als concurrenten zien. Met elkaar bereik je meer. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’’.

Weetjes:

Overijssel staat met het aantal Topcampings-ANWB (14) in Nederland op eenzame hoogte en Europees zijn we de derde topregio na Catalunya (Spanje) en Veneto (Italië).

De provincie wil met diverse maatregelen en instrumenten ondernemers prikkelen de kwaliteit van hun bedrijf te verbeteren. Ondernemers kunnen elkaar ook stimuleren en opjagen naar hoge kwaliteit. Ondernemers inspireren elkaar ook. Kijk maar in het Vechtdal, waar maar liefst de helft van alle Overijsselse Topcampings is gevestigd.