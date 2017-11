Eerste Cradle to Cradle fietsroute ter wereld

In het weekend van 28 en 29 oktober wordt de officiële start gegeven aan een unieke fietsroute in Groot-Venlo. Per fiets ontdekken de deelnemers een aantal bijzondere plekken die geïnspireerd zijn op de Cradle to Cradle filosofie. De toekomst van bouwen, ontwerpen en fabriceren is circulair. Grondstoffen worden hergebruikt in plaats van weggegooid of dienen als voeding voor de aarde. Cradle to Cradle is, naast circulair, gericht op de gezondheid en welbevinden van de mens. Venlo is een van de koplopers. Cradle to Cradle gebouwen zorgen voor een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Route zonder vast begin- of eindpunt

De fietsroute voert langs Cradle to Cradle geïnspireerde knooppunten en bijzondere plekken in Groot-Venlo. Van stadskantoor tot sporthal. Van basisschool tot Kloosterdorp Steyl. Bij elk knooppunt kan de fietstocht, die als ‘kringloop’ is uitgestippeld, beginnen. Per fiets beleeft u onze mooie stad als een enthousiaste toerist.

Deelname en registratie gratis

Men doet per fiets diverse stadsdelen langs en beide zijden van de Maas aan. Deelname is gratis, maar wie zich aanmeldt via de website http://citytourvenlo.nl/ krijgt een aantal extraatjes. Een bezoekje aan het stadskantoor behoort tot de mogelijkheden. Ontdek waarom filmploegen uit Duitsland, Zuid-Afrika en Taiwan naar Venlo komen om opnames te maken van ons bijzondere stadskantoor. Doe mee met de Cradle to Cradle workshops en geniet van het overweldigende uitzicht vanaf het dak van ons groene stadskantoor. De fietstocht is een initiatief van de stichting CitySpelen en de gemeente Venlo.