Winnaars schrijfwedstrijd Efteling bekend

in Noord Brabant, Noord- en Zuid Holland, Gelderland, Flevoland, Zeeland en België

In Goes, Zeeland, werd de 25 jarige Yvonne van de Straat als 14e en laatste prijswinnaar van ’de Sprookjesschrijfwedstrijd der Lage Landen’ verrast door Roodkapje uit de Efteling. Afgelopen week werden 13 andere winnaars bekend gemaakt en persoonlijk verrast door Elfje uit Droomvlucht en Assepoester. Stichting Natuurpark de Efteling daagde in januari jong en oud, in Nederland en Vlaanderen uit met deze schrijfwedstrijd. De Efteling is in 2017 al 65 jaar hoeder van het sprookje. Met de wedstrijd wilde zij sprookjes tot leven laten komen en helemaal van nu maken. En dat is gelukt. Er werden 2800 sprookjes ingestuurd. De winnende sprookjes dienen als inspiratie voor een compleet nieuw boek van de Efteling samen met prinses Laurentien en Paul van Loon, dat eind mei 2018 uit zal komen.

De winnaars wonen door heel Nederland en in België:

Bernd en Linneke Matthijsse (5 en 31 jaar) – ’s Gravenmoer, Noord Brabant

Romy van Beek (17 jaar) – Knegsel, Noord Brabant

Jan Gordon (9 jaar) – Oeffelt, Noord Brabant

Esmeralda Schütz (28 jaar) – Drunen, Noord Brabant

Urmi C. Pahladsingh (19 jaar) – Rotterdam, Zuid Holland

Naomi Veldkamp (26 jaar) – Rotterdam, Zuid Holland

Tamara Hoppenbrouwers (26 jaar) – Leiden, Zuid Holland

Jasmijn Pansier (10 jaar) – Emmeloord, Flevoland

Priscilla Klaasen (26 jaar) – Apeldoorn, Gelderland

Jan Kranenbarg – (64 jaar) – Ede, Gelderland

Yvonne van de Straat (25 jaar) – ’s-Heerenhoek, Zeeland

Jolien Harders (31 jaar) – Andijk, Noord Holland

Jeroen Coolsaet (37 jaar) – Ieper, België

Annelène Damen (35 jaar) – Brussel, België

Prijs

De 14 winnaars worden vermeld in het nieuwe boek van de Sprookjessprokkelaar. De winnende sprookjes vormen inspiratie voor het boek. De winnaars mogen aanwezig zijn bij de uitreiking van het eerste boek, ontvangen een uniek, gesigneerd exemplaar en entreekaartjes voor de Efteling.

Jurering

Juryvoorzitter Olaf Vugts, directeur Imagineering licht de jurering toe: “Wij waren ontzettend blij met de 2800 inzendingen voor de Sprookjesschrijfwedstrijd der Lage Landen. Na een voorjurering bleven er 140 verhalen over voor de vakjuryleden, die ieder 28 sprookjes lazen. Jochem van Gelder, Simone van der Vlugt, Jan Rot, Plien van Bennekom, Marc de Bel, Ihsane Chioua Lekhli en Japsper van Hove kozen de 14 beste verhalen. Niet alleen deze 14 winnende sprookjes brachten ons een pak aan inspiratie, alle anderen ook! Uit alle inzendingen destilleerden we zeven thema’s waar de auteurs mee aan de slag zullen gaan: Natuur, Verbondenheid (digitaal), Armoede, Tijd, Eenzaamheid, Angst en Je bent wie je bent.”