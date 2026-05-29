1 op de 3 Nederlanders borrelt wekelijks: ‘overgang van verplichting naar ontspanning’

De borrel is voor veel Nederlanders uitgegroeid tot een vast sociaal ritueel. Uit onderzoek van Maxima Kitchen Equipment blijkt dat maar liefst 30% van de Nederlanders wekelijks borrelt. 1 op de 5 Nederlanders heeft een vast borrelmoment, zoals de vrijdagmiddag. Waar dit voor sommigen neerkomt op een hapje en drankje in de woonkamer of op het balkon, kiest een derde er liever voor om naar een café of restaurant te gaan.

Gezelligheid blijkt het belangrijkste aspect van een borrel

De belangrijkste motivatie om te borrelen is sociaal contact. Zo geeft 87% aan vooral te borrelen om tijd door te brengen met vrienden of familie. Voor de meeste Nederlanders staat gezelligheid daarbij centraal: 76% noemt dit het belangrijkste aspect van een borrel, gevolgd door ontspanning (19%). Alcohol speelt een veel kleinere rol. Voor 93% draait een borrel meer om gezelligheid dan alcohol.

Volgens onderzoeksexperts Mandy Kuhlman en Ruurd Hielkema van Motivaction sluit dit aan de manier waarop Nederlanders hun vrije tijd indelen. “Voor veel Nederlanders heeft borrelen vooral een sociale betekenis. Het borrelmoment fungeert vaak als overgang van verplichtingen naar ontspanning: een moment waarop mensen samenkomen met vrienden, familie of het gezin. Later op de avond vervangt deze zelfs vaker de traditionele avondmaaltijd.”

Ook Johan van de Bunt, ex-chef en Business Development Specialist bij Maxima, herkent die ontwikkeling in de horeca: “We zien dat er uitgebreider geluncht wordt, meer mensen vanuit werk gaan borrelen tot het begin van de avond en dan op het terras blijven genieten van enkele shared dining gerechten.”

Vrijmibo hoort bij de Nederlandse cultuur, inclusief etiquette

Dat borrelen een diepgewortelde traditie is in Nederland, blijkt ook uit het feit dat 63% het ziet als onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Volgens etiquette-expert Jan Jaap van Weering horen bij de Nederlandse borrelcultuur ook duidelijke ongeschreven regels. “Op een receptie houd je je glas in je linkerhand, zodat je altijd een droge rechterhand kunt geven,” legt hij uit. Ook op het juiste moment verschijnen hoort bij de etiquette. “Je komt nooit te vroeg op een borrel. Dus als de borrel van vijf tot zeven is, dan ben je er niet om vijf uur. En ook niet om kwart voor vijf. Nee, dan is het netjes om een kwartiertje later te komen.” Daarnaast verschilt borrelen volgens Weering per land. “In Nederland gaat borrelen heel anders dan in België of Frankrijk. Nederlanders zijn wat minder formeel: zodra het vijf uur is, schuiven we graag aan voor een drankje met bijpassende blokjes kaas, leverworst, een bitterbal en goed gezelschap. Iedereen is welkom.”