Tweedehands campers verliezen populariteit: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

Terwijl vliegvakanties duurder worden en de luchtvaartsector kampt met onzekerheid, blijft een verwachte run op tweedehands campers uit. Sterker nog: OSW, specialist in particuliere verkoop van voertuigen, ziet de vraag naar tweedehands campers afnemen ten opzichte van vorig jaar. “De voordelen van reizen met een camper wegen voor veel consumenten momenteel niet op tegen de hogere lasten,” aldus Renaldo Molenbeek, mede-oprichter van OSW. “Dat zien we ook terug bij onze afnemers, die momenteel minder campers inkopen vanwege de afnemende vraag en hun huidige voorraden.”

Wegenbelasting en brandstofprijzen remmen interesse

Waar campers jarenlang symbool stonden voor vrijheid en flexibel reizen, kijken consumenten nu kritischer naar de totale kosten van bezit en gebruik. Volgens Molenbeek spelen vooral de stijgende wegenbelasting en hogere brandstofprijzen een belangrijke rol in die terughoudendheid.

Ook volgens reis- en toerisme-expert Caroline Bremner speelt het kostenplaatje een grote rol. “In verschillende Europese landen liggen de brandstofprijzen inmiddels boven de €2 per liter, wat een brandstof intensieve aankoop zoals een camper minder aantrekkelijk maakt.”

Verkopers doen vaker concessies

Volgens Molenbeek staan de prijzen van tweedehands campers inmiddels onder neerwaartse druk. “Verkopers zijn bereid meer toe te geven om tot een deal te komen.”. Daarmee lijkt de campermarkt langzaam te verschuiven naar een markt waarin kopers weer meer onderhandelingsruimte krijgen. Opvallend is dat het aanbod van tweedehands campers en caravans vooralsnog stabiel blijft.

Consument kiest vaker voor vakanties dichtbij huis

Volgens cijfers van de European Travel Commission blijft de reislust onder Europeanen groot. Wel kiezen consumenten vaker voor kortere reizen binnen Europa in plaats van verre vliegvakanties. Toch profiteren tweedehands campers niet van die verschuiving richting regionale vakanties. Volgens Bremner blijven consumenten bereid om op vakantie te gaan, maar worden zij selectiever in hun uitgaven. “Stijgende kosten en bredere economische onzekerheid zorgen ervoor dat consumenten kritischer kijken naar wanneer en hoe zij grote uitgaven doen.” Juist omdat campers een relatief dure aankoop blijven, wegen de hoge aanschaf- en gebruikskosten voor veel huishoudens momenteel zwaarder dan de voordelen van flexibel reizen.