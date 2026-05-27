Geboortegolf bij Beekse Bergen: onder meer hyena, cheeta’s en buffel geboren

In Safaripark Beekse Bergen zijn de afgelopen periode veel dieren geboren. Bij verschillende diersoorten kwamen jongen ter wereld, waaronder drie cheeta’s, een hyena en een bosbuffel.

Ook bij andere dieren was er uitbreiding. Zo werden er twee kropgazelles en diverseVietnamese sikaherten geboren. Daarnaast hebben de grootoorvossen jongen gekregen. Zij laten zich voorlopig nog niet goed zien, omdat moeder en welpen zich grotendeels onder de grond schuilhouden.

De geboortegolf begon al enkele weken geleden, toen onder meer een watusirund en een kameel ter wereld kwamen.

Afbeelding: Beekse Bergen / Mariska Vermij – Van Dijk.