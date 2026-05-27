Bekendmaking nominaties ‘Beste Bed and Breakfast van Nederland 2026’

De genomineerden voor de titel ‘Beste B&B van Nederland 2026’ zijn door Stichting Bed & Breakfast Nederland bekendgemaakt. In de prestigieuze categorie van 5 tulpen strijden B&B Het Groene Woud (Veghel, Noord-Brabant), B&B Lyts Paradys (Boijl, Friesland) en Mooi zo logeren (Reutum, Overijssel) om de hoogste eer. Op woensdag 17 juni wordt onthuld welke accommodatie de felbegeerde titel wint.

Deze accommodaties vertegenwoordigen de top van de categorie 5 tulpen, de hoogste klasse binnen het officiële classificatiesysteem voor B&B’s. Zij danken hun nominatie aan een combinatie van de behaalde topscore op objectieve criteria, zoals comfort, veiligheid en voorzieningen én de uitstekende beoordelingen van gasten op Bedandbreakfast.nl. “Bij deze verkiezing zoeken we naar de ideale balans tussen objectieve kwaliteit en de waardering van de gast,” aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “De finalisten zijn dit jaar extreem aan elkaar gewaagd; ze bieden stuk voor stuk een onvergetelijke ervaring op het hoogste niveau. Het feit dat de onderlinge verschillen in gastwaardering minimaal zijn op dit topniveau, maakt de uiteindelijke ontknoping van deze editie ongekend spannend!”

Totaaloverzicht genomineerden

De verkiezing erkent kwaliteit over de gehele breedte van de sector. Naast de strijd om de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen, dingen ook succesvolle B&B’s in de categorieën 2, 3 en 4 tulpen mee naar de ereplaats binnen hun eigen klassen. In totaal zijn twaalf accommodaties in de schijnwerpers gezet met een nominatie, dit zijn de genomineerden per categorie:



5 Tulpen: B&B Het Groene Woud in Veghel (Noord-Brabant), B&B Lyts Paradys in Boijl (Friesland) en Mooi zo logeren in Reutum (Overijssel).

4 Tulpen: Bed & Breakfast d’Ambacht in Borger (Drenthe), B&B ’t Gemeentehuis in Biervliet (Zeeland) en B&B Mwórveld in Moorveld (Limburg).

3 Tulpen: B&B Hesha in Dordrecht (Zuid-Holland), De Korenwolf in Puth (Limburg) en De Plek Drenthe in Wilhelminaoord (Drenthe).

2 Tulpen: B&B De Ruimte in Harlingen (Friesland), De Horst in Rossum (Overijssel) en ‘t Klooster in Zelhem (Gelderland).

Over Stichting Bed & Breakfast Nederland Stichting Bed & Breakfast Nederland waarborgt de kwaliteit van verblijfsaccommodaties via de officiële Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Op basis van een uitgebreide checklist en controles van mystery guests wordt aan elke deelnemende B&B een classificatie van één tot vijf tulpen toegekend. Dit systeem geeft gasten zekerheid over de mate van luxe en comfort. De stichting organiseert jaarlijks de verkiezing ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’ in nauwe samenwerking met Bedandbreakfast.nl.