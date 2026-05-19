ACSI trekt dit seizoen verder Oost-Europa in voor inspecties van campings

Campingspecialist ACSI inspecteert jaarlijks 10.000 campings in heel Europa en breidt die inspecties dit kampeerseizoen verder uit naar Oost-Europa. Op de Balkan werden al campings in onder andere Roemenië, Bosnië-Herzegovina en Albanië onder de loep genomen. ACSI-inspecteurs gaan nu ook op pad in Bulgarije, Servië en Noord-Macedonië om daar de komende tijd tientallen campings te inspecteren.

De toeristische sector in Oost-Europa timmert flink aan de weg en ook kampeerders weten de regio steeds vaker te vinden. De prijzen voor overnachtingen, brandstof, restaurants en levensmiddelen zijn relatief laag, terwijl de infrastructuur alsmaar beter wordt. De natuur is er prachtig en ook op cultureel en historisch gebied valt er veel te ontdekken. Zo wordt Albanië al de nieuwe ‘hotspot’ voor kampeerders genoemd en in vrijwel alle Balkan-landen worden de campingfaciliteiten naar een hoger niveau getild.

800 inspecteurs in heel Europa

CEO Ramon van Reine van ACSI over de nieuwe stap: “Wij volgen altijd nauwgezet de trends en ontwikkelingen in de Europese toeristische sector. Kampeerders zijn van nature avonturiers en willen nieuwe bestemmingen ontdekken. Sinds jaar en dag helpt ACSI hen daarbij door de mogelijkheden nauwgezet in kaart te brengen met een team van maar liefst 800 inspecteurs, zijnde 400 zeer ervaren koppels die elk jaar 10.000 campings inspecteren.”

Baltische staten tot Zwarte Zee

“Tussen mei en september worden zo’n 80 ‘nieuwe’ campings in Bulgarije, Servië en Noord-Macedonië onder het vergrootglas gelegd, waardoor ACSI straks van de Baltische staten tot aan de Zwarte Zee het kampeeraanbod nauwkeurig in kaart heeft. Zodoende blijft de informatie in onze campinggidsen, apps en op onze websites te allen tijde actueel”, aldus Van Reine. “Voor de campingeigenaren is van belang dat de grondige inspecties altijd kosteloos en onafhankelijk zijn, terwijl de kampeerders erop kunnen vertrouwen dat alle info betrouwbaar is. Bovendien kan eenieder rechtstreeks in contact treden met de betreffende inspecteur.”