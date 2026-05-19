82% van de Nederlandse 50-plussers wil maar één ding op vakantie… rust

Niet een bomvol activiteitenprogramma of drukke boulevard, maar juist stilte, ruimte en ontspanning bepalen steeds vaker de vakantiekeuze van Nederlandse 50-plussers.

Uit het jaarlijkse vakantieonderzoek dat Voordeeluitjes.nl in mei 2026 uitvoerde onder 1.015 Nederlandse respondenten uit PanelWizard blijkt dat rust tegenwoordig belangrijker wordt gevonden dan activiteiten, entertainment en zelfs prijs.

Met een gemiddelde score van 8,22 op 10 is rust de belangrijkste factor bij het kiezen van een vakantie in eigen land. Activiteiten en levendigheid volgen op ruime afstand met een score van 6,26.

Drukke hotspots steeds minder populair

De uitkomsten laten zien dat de manier waarop Nederlanders naar vakantie kijken verandert. Waar vroeger beleving vaak draaide om drukte en activiteiten, ligt de nadruk nu steeds meer op ontspanning en ruimte.

Ook andere factoren bevestigen dat beeld: het vermijden van drukte scoort 7,52, terwijl wandelen en fietsen met 7,82 juist hoog gewaardeerd worden door 50-plussers.

We kunnen concluderen, dat we in het leven van alledag drukte genoeg hebben. Dat ons bestaan al hectisch genoeg is en dat we dus massaal manieren zoeken om de balans te herstellen. En wat doen de meesten dan? Ze kiezen een rustige bestemming, waar ze even ‘aan de laadpaal’ kunnen.

Rustige provincies krijgen de voorkeur

Die voorkeur voor rust vertaalt zich direct naar de populairste bestemmingen. Provincies die bekendstaan om natuur en een ontspannen sfeer worden het vaakst gekozen.

Limburg is daarbij favoriet met bijna 30% van de voorkeuren, gevolgd door Zeeland, Gelderland en Drenthe. Samen zijn deze vier provincies goed voor ruim 72% van alle keuzes.

Prijs speelt mee, maar is niet doorslaggevend

Prijs blijft een factor in de keuze voor vakanties, maar weegt minder zwaar dan rust en ontspanning. De waardering voor prijs ligt rond de 8,06, net onder rust (8,22).

Vrouwen blijken iets prijsgevoeliger dan mannen en hechten daarnaast meer waarde aan het vermijden van het hoogseizoen.

“Drukte? Dat hoeft voor veel Nederlanders niet meer”

“Wat we zien is dat rust niet langer een bijkomend voordeel is, maar echt een doorslaggevende factor in de keuze voor een locatie,” zegt Joeri van Zijl, CEO Voordeeluitjes.nl.

“Nederlanders willen er even tussenuit om op te laden. Dat zie je direct terug in de populairste bestemmingen. Een leuke vakantie wordt steeds minder gekoppeld aan hotspots of activiteiten en juist steeds vaker aan stilte, natuur en ruimte.”

Rust bepaalt steeds vaker de vakantiekeuze

Het beeld is duidelijk: Nederlandse 50-plussers kiezen hun vakantie steeds bewuster op basis van ontspanning en omgeving. Niet wát je doet staat centraal, maar juist hoe een bestemming of locatie voelt.

Dat Limburg, Zeeland, Gelderland en Drenthe als vakantiebestemmingen de meeste stemmen krijgen, mag niemand verbazen. Dit zijn bij uitstek de provincies met veel én bijzondere natuur. Zeeland kan pronken met brede zandstranden en Limburg met prachtige Maasduinen en het Heuvelland. In Gelderland en Drenthe kun je urenlang door de bossen en over de hei lopen, zonder een mens tegen te komen.

In het kort

Uit het vakantieonderzoek van Voordeeluitjes.nl onder 1.015 Nederlandse 50-plussers (mei 2026, PanelWizard) blijkt een duidelijke trend: vakantie draait steeds meer om rust en ruimte.

Rust op de bestemming scoort met 8,22 het hoogst, gevolgd door wandelen en fietsen (7,82) en het vermijden van drukte (7,52). Activiteiten en levendigheid blijven achter (6,26), terwijl prijs minder zwaar is gaan wegen (8,06). Die behoefte aan ontspanning zie je terug in de keuzes: Limburg, Zeeland, Gelderland en Drenthe zijn samen verantwoordelijk voor ruim 72% van de voorkeuren. Provincies waar stilte, natuur en ademruimte nog vanzelfsprekend zijn.