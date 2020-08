1,5 METER #OPDEHEUVELRUG: TOERISTISCHE INFORMATIE IN CORONATIJD

De toeristische sector op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei wil mensen ook in deze coronazomer onbezorgd laten genieten. Daarom start Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei een campagne met als titel ‘1,5 meter #opdeheuvelrug’, waarin bewoners en bezoekers informatie over veilige activiteiten krijgen aangereikt. Met de overhandiging van de eerste folder in Bungalowpark ’t Eekhoornnest gaf de Soester wethouder Liesa van Aalst op 5 augustus jl. het startsein.

Na het eerdere initiatief om lokaal kopen te ondersteunen en de begin deze week gelanceerde druktemonitor, is ‘1,5 meter #opdeheuvelrug’ het derde onderdeel van het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021. Dit plan moet met negen projecten de toeristische sector ondersteunen bij herstel van de coronacrisis, waardoor werkgelegenheid in de regio wordt behouden en voorzieningen op peil kunnen blijven.

VEILIGHEID ONVERMINDERD BELANGRIJK

In ‘1,5 meter #opdeheuvelrug’ wordt ingespeeld op de recente aandacht die er is voor veiligheid en social distancing. “Veel mensen willen er graag op uit in een omgeving die voldoende ruimte biedt. We merken dat de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei daarbij in trek zijn”, zegt toerisme-wethouder Liesa van Aalst van de gemeente Soest. “Omdat veel bewoners dit jaar dicht bij huis blijven en vakantieparken, campings en hotels tot begin september goed gevuld zijn, geeft dat ook dagrecreatie een goede basis om nog iets van het verloren voorseizoen in te halen. Samen met de toeristische sector willen we daarom mensen graag laten genieten van een onbezorgd verblijf op onze prachtige Heuvelrug. Veiligheid blijft daarbij onverminderd belangrijk.“

‘CORONAPROOF’

“Samen met zo’n 600 regiopartners reiken we tot eind oktober informatie aan over leuke en soms verrassende activiteiten en daguitjes binnen wat nu kan en mag”, vult RBT-directeur Michiel van der Schaaf aan. “Je kunt hierbij denken aan ‘coronaproof’ locaties met tijdsloten of plekken die door hun ligging minder druk zijn. Maar ook dingen die je vanuit huis kunt doen. Of fiets- en wandelroutes over brede paden die van de drukte af gaan, bijvoorbeeld vanuit het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug naar de flanken waar meer ruimte is zoals in de Gelderse Vallei”.

Naast een folder die wordt verspreid via drukke plekken in de regio, wordt informatie vooral online aangereikt. Wanneer mocht blijken dat het op bepaalde plekken toch drukker wordt dan voorzien of de ontwikkeling van het coronavirus daartoe aanleiding geeft, dan kan informatie meteen worden aangepast.

Meer over ‘1,5 meter #opdeheuvelrug’ is te lezen op hiermoetjezijn.opdeheuvelrug.nl.