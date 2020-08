Booking.com ontslaat wereldwijd een kwart van zijn personeelsbestand

Jarenlang is Booking.com alleen maar gegroeid. Nu schrapt de reissite wereldwijd 4375 banen, als gevolg van de coronacrisis.

De ingang van het hoofdkantoor van Booking.com aan de Herengracht zit potdicht. Er ligt wat post op de grond. De heldere blauwe letters die boven de receptie ‘Booking’ vormen, heten al maanden niemand meer welkom. Alle 5500 werknemers, werkzaam op tien verschillende locaties in de stad, zitten sinds half maart thuis.

Hoeveel van hen keren ooit nog terug op hun werkplek? Het personeel heeft gisterochtend achter de laptop in een videoboodschap van Booking-topman Glenn Fogel te horen gekregen dat de boekingssite van plan is 25% van het wereldwijde personeel te ontslaan. Dat komt neer op zo’n 4375 banen. ‘Helaas moeten we door de coronacrisis, net als veel andere reisorganisaties, de heel moeilijke stap zetten om ons wereldwijd personeelsbestand in te krimpen’, licht een woordvoerder in een telefoongesprek met het FD toe. Hoe hard het aantal werknemers in Amsterdam – waar bijna een derde van het totale personeelsbestand werkt – inkrimpt, is nog niet duidelijk. ‘We hebben nog niet veel details. Er is nog niets gespecificeerd per regio of afdeling.’

Het nieuwe hoofdkantoor van Booking op het Oosterdokseiland, bestemd voor 4500 werknemers, staat volgens het bedrijf nog steeds op de planning om volgend jaar opgeleverd te worden. Booking.com is uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers in de hoofdstad. In de jaren ’90 werd het bedrijf in Enschede opgericht door Geert-Jan Bruinsma, samen met zijn twee huisgenoten Sicco Behrens en Bas Lemmens. In 2005 werd Booking door oud-ceo Kees Koolen voor €110 mln verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Priceline. Toen had het bedrijf 530 werknemers, nu werken er wereldwijd 17.500 mensen.

Booking moet fors inkrimpen omdat door de coronacrisis het aantal boekingen voor onder meer hotels, huurauto’s en vliegtickets sterk is gedaald. Het dieptepunt lag in april, toen het aantal boekingen met 85% terugviel. In het eerste kwartaal sloeg de nettowinst van $765 mln die het bedrijf een jaar eerder boekte om in een verlies van $699 mln. Het bedrijf besloot daarom in Nederland beroep te doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarbij bedrijven een tegemoetkoming tot 90% kunnen krijgen in hun loonkosten, mits er geen ontslagen vallen. Het kwam Booking.com – jarenlang een sterk winstgevend bedrijf – op felle kritiek te staan van politici. In juli maakte het UWV bekend welke bedrijven en organisaties noodsteun hadden ontvangen. Daaruit blijkt dat meerdere Nederlandse entiteiten van Booking samen voor bijna €65 mln noodsteun aanvroegen. De boekingssite is daarmee samen met bedrijven als NS en KLM een van de grootste ontvangers van de staatssteun.

De tweede steunronde van de overheid in juli liet Booking.com, dat in april $4 mrd aan nieuw kapitaal ophaalde bij investeerders, aan zich voorbijgaan. Ceo Glenn Fogel liet in een vraaggesprek met het FD in mei al doorschemeren dat ontslagen onvermijdelijk waren. ‘We hebben tijd gekocht’, zei hij destijds over de noodsteun van de Nederlandse overheid. Inmiddels trekt het aantal boekingen voorzichtig weer aan, maar de omzet is volgens de woordvoerder nog steeds ‘dramatisch lager dan in 2019’. Tegelijkertijd moeten boekingen die worden geannuleerd, teruggestort worden. Herstel voor de reisbranche is volgens Booking nog niet in zicht. Het bedrijf denkt eerder in jaren dan in maanden, ‘zolang het virus de kop op blijft steken en overheden weer nieuwe beperkingen instellen’. Het versnipperde beleid van overheden maakt de reiziger onzeker, ziet Bas Lemmens, medeoprichter van Booking.com en nu president van Hotelplanner.com en ceo van dochterbedrijf Meetings.com. ‘Toeristen willen deze zomer er graag weer even op uit, maar het liefst in de buurt en met de auto. Mocht er op de vakantiebestemming een uitbraak zijn, dan ben je in ieder geval snel weer terug’, zegt hij. ‘Een belangrijk onderdeel van de omzet voor ons en voor Booking is internationaal reizen en zakelijk reizen. Dat ligt nu nog op z’n gat.’ Het Amerikaanse bedrijf gaat over de aantallen banen die verdwijnen in gesprek met de vakbond en de ondernemingsraad. Vakbondsbestuurder Bob Bolte van FNV Diensten heeft niet zoveel op met ‘streefcijfers’, zoals hij de personeelsreductie van 25% noemt, die eenzijdig vanuit Booking is gecommuniceerd. ‘De focus ligt dan al snel alleen nog maar op het halen van de aantallen, in plaats van hoe je het bedrijf zo goed mogelijk door een moeilijke periode loodst.’ Volgens Bolte is het hoofdkantoor in Amsterdam, waar zo’n tachtig nationaliteiten werken, ‘de essentiële ruggengraat’ van het bedrijf. Als Booking ook hier een kwart van het personeel zou willen ontslaan, dan schiet het bedrijf zichzelf in de voet. ‘Op het hoofdkantoor werken veel expats die met veel moeite naar Nederland zijn gehaald om te werken in belangrijke IT-functies, zoals softwareontwikkelaar.’ Bolte vindt gedwongen ontslagen ‘onnodig’. ‘We zetten in op een goed sociaal plan. Dat kan, het bedrijf heeft genoeg vlees op de botten.’

Booking.com is een van de laatste wereldwijde reisorganisaties die de forse omzetval door het coronavirus vertaalt naar een ingrijpende reductie van het personeelsbestand. Het bedrijf grijpt net zo hard in als huizenverhuurplatform Airbnb. Dat maakte begin mei al bekend 25% van het personeel, 1900 werknemers, te ontslaan. Tripadvisor schrapte 22% van het aantal banen. De World Travel and Tourist Council schat dat er wereldwijd honderd miljoen banen verloren gaan in de reissector omdat reisorganisaties, hotels en luchtvaartmaatschappijen flink in de kosten moeten snijden of zelfs failliet gaan. Lemmens: ‘Reisorganisaties moeten nu wel ingrijpen, want na de zomervakantie wordt de omzet echt niet meer goedgemaakt.’

Bron: Financieel Dagblad