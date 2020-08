Drukte op het Pieterpad

Het Pieterpad, de wandelroute met een lengte van 500 kilometer van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht zorgt voor topdrukte.

Veel bed and breakfasts en hotels in en nabij etappeplaatsen van het Pieterpad profiteren in de coronacrisis van de vele lopers. Vakantie in eigen land, in combinatie met rust zoeken en in beweging zijn, leidt duidelijk tot meer wandelaars. Het langeafstandspad geldt bovendien al jaren als een van de bekendste routes van Nederland. Dave Seegers ziet momenteel veel Brabanders en Noord-Hollanders verschijnen in zijn Pannekoekhuys in Hoog-Elten. “Het is echt heel druk. De wandelaars zetten hier de auto neer, of in Millingen of Braamt, en lopen een of twee etappes van het Pieterpad. Daarna komen ze hier eten.” Seegers moet zich met zijn restaurant op de Elter Berg houden aan de strengere, Duitse voorschriften rondom het coronavirus. Dat levert soms discussies op. “Mondkapje is hier verplicht, maar dat weet niet iedereen. Gelukkig zijn de ‘Pieterpadders’ steeds beter voorbereid en nemen ze vaker een mondkapje mee. Ze kunnen er hier ook eentje kopen, als ze dat willen.”

“Het is bij ons nog nooit zo druk geweest”, zegt Corine Veen van ’t Witte Voorhuus in Zelhem. De veertiende etappe van het Pieterpad eindigt na een wandeling van 17 kilometer nabij haar bed and breakfast. Veen ziet sinds Pinksteren een ‘ongekende’ toestroom van wandelaars. “We hadden in het voorjaar nul inkomsten omdat we verplicht dicht waren, maar dat wordt nu goed gecompenseerd.” ’t Witte Voorhuus biedt samen met andere horeca- en hotelgelegenheden in het Achterhoekse dorp Pieterpadarrangementen aan. Lopers gaan voor het avondeten naar onder andere eetcafé De Groes in de Stationsstraat. Daar is de drukte op dit moment ‘extreem’, zegt eigenaar Ernst-Jan de Gee. “Gelukkig hebben we een groot terras waardoor we de toeristen en vele wandelaars genoeg ruimte kunnen bieden.”

Schipper Bruno Kieviets van het voetveer Millingen-Pannerden zet deze zomer meer wandelaars over van en naar de Kijfwaard. “Je kunt merken dat mensen nu vaker voor een vakantie in eigen land kiezen”, zegt hij. Hotel de Tolkamer aan de Europakade profiteert rijkelijk van de ligging aan een knooppunt van de zestiende etappe van het Pieterpad. “Nu de Vierdaagse niet doorgaat, lopen mensen vaker het Pieterpad”, zegt hotelmanager Luuk Kersten. “Wij hebben zestien kamers en daarvan zijn er in deze periode wel zeven of acht gevuld met wandelaars van het pad die een nacht blijven slapen. Het zijn vaker singles en mensen die in hun eentje lopen. De groep wandelaars is heel gevarieerd.” Het valt de uitbaters in de regio allemaal op dat de wandelaars steeds jonger zijn. Vormden de 60- en 70-jarigen tot voor kort de hoofdmoot, nu zijn er ook veel lopers van tussen de 30 en 40 jaar. “Die maken doorgaans verre reizen, maar in coronatijd zoeken ze een alternatief en gaan ze het Pieterpad lopen”, stelt Corrine Veen. Het geitenwollensokken-imago van het pad is volgens horeca-exploitant Dave Seegers verdwenen. “Er zaten zojuist twee meiden van 25 jaar op mijn terras die het Pieterpad lopen”, zegt hij. “Vorig jaar liepen zelfs twee kinderen van 16 jaar de hele route, in drie weken tijd en met een budget van 600 euro. Daar heb ik diep respect voor.”

Bron: De Gelderlander