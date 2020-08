Recreatie Vakbeurs vindt plaats op 17, 18 en 19 november 2020

De komende editie is er ontzettend veel kennis te vinden op Recreatie Vakbeurs die plaatsvindt op 17, 18 en 19 november 2020 in Evenementenhal Hardenberg. Drie ronde tafel sessies waarbij de onderwerpen Financiering, (online) Marketing en de toekomst in de recreatiesector centraal staan. In het meest recente onderzoek (juni 2020) geeft de bezoeker ook aan op zoek te zijn naar kennis over onderwerpen zoals trends & ontwikkelingen (na corona) in de recreatie. Alle onderwerpen zijn voor u als recreatieondernemer zeer de moeite waard!

