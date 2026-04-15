25 jaar toegankelijk toerisme in Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen viert in 2026 een kwarteeuw structurele inzet voor toegankelijk toerisme. Wat begon als pionierswerk voor mensen met een beperking of specifieke zorgnoden, groeide uit tot een breed gedragen aanpak, met aandacht voor zowel infrastructuur als bewustmaking. Onlangs resulteerde dat in een stevig netwerk dat samen werkt aan een Vlaanderen zonder drempels, met als doel een toegankelijke vakantiebeleving voor iedereen, ongeacht ieders behoeften of mogelijkheden.

Deze mijlpaal vormt de aanleiding om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Want toegankelijk toerisme is geen afgewerkt project. Toerisme Vlaanderen blijft inzetten op kennisdeling en sensibilisering binnen de sector, op het verder toegankelijk maken van vakantieplekken en op heldere, betrouwbare informatie voor bezoekers. Dat zal gebeuren via gerichte initiatieven, zoals het actief bevragen van bezoekers over hun ervaringen in Vlaanderen. Daarnaast staan verschillende communicatiecampagnes en acties op het programma rond het thema: “Vlaanderen. Waar all-inclusive méér betekent.”

Afbeelding: © Piet de Kersgieter