ILT-IOD doorzoekt locaties in onderzoek naar mogelijke fraude met pleziervaartuigen

In het kader van een opsporingsonderzoek naar mogelijke fraude met CE-markeringen heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) vorige week meerdere locaties in Nederland doorzocht, waaronder een woning. De bewoner is fabrikant van pleziervaartuigen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte door het onterecht aanbrengen van CE-markeringen op de pleziervaartuigen. Daardoor bestaat het vermoeden dat niet wordt voldaan aan de veiligheidseisen van de vaartuigen en kunnen de gebruikers ervan risico lopen.

Het onderzoeksteam van de ILT-IOD werd bij de doorzoeking bijgestaan door inspecteurs van de ILT. De inspecteurs waren aanwezig om te beoordelen of de aangetroffen pleziervaartuigen aan alle eisen voldoen. Tijdens de doorzoeking zijn 10 pleziervaartuigen en administratie in beslag genomen. Na afronding van het onderzoek wordt het dossier overgedragen aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Aanleiding onderzoek door toezicht ILT

Inspecteurs van de ILT ontdekten eerder tijdens reguliere inspecties onregelmatigheden in het technisch dossier en de conformiteitsverklaring met betrekking tot de pleziervaartuigen van deze fabrikant. De informatie hierin kwam niet overeen met de werkelijke staat van de pleziervaartuigen. Ook constateerden de ILT-inspecteurs dat vaartuigen niet voldeden aan de Europese ISO-normen. De fabrikant paste zijn vaartuigen niet aan om te voldoen aan de eisen voor de CE-markering. De ILT-IOD is daarom een onderzoek gestart. Daarnaast bestaat het vermoeden dat in opdracht van de verdachte nog steeds pleziervaartuigen die niet aan deze normen voldoen, worden geproduceerd in Nederland en/of op andere plekken in Europa.

Onveilig op het water

Pleziervaartuigen moeten veilig zijn. De koper en/of gebruiker moet er op kunnen vertrouwen dat een nieuwgebouwd pleziervaartuig voldoet aan wettelijke producteisen. CE-markeringen zijn daarbij belangrijk, omdat deze aantonen dat producten voldoen aan Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Als er wordt gesjoemeld met CE-markeringen, ondermijnt dit het systeem dat bedoeld is om risico’s te beperken. Deze fabrikant heeft vermoedelijk bewust pleziervaartuigen zonder de juiste CE-markering verkocht, waardoor deze vaartuigen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsvereisten.

In 2025 liet de ILT al weten dat veel fabrikanten en distributeurs van pleziervaartuigen hun documentatie en kennis niet op orde hebben. Distributeurs en kopers wordt geadviseerd om kritisch te zijn bij de aanschaf van een pleziervaartuig met CE-markering door te informeren naar de onderliggende technische documentatie.

Opsporingsonderzoeken ILT-IOD

De ILT-IOD voert onder het gezag van het Functioneel Parket strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit. De opsporingsdienst richt zich op georganiseerde criminaliteit op het gebied van leefomgeving, transport en wonen. Informatie van burgers en bedrijven is voor de ILT-IOD cruciaal. Heeft u vermoedens van (milieu)criminaliteit? Meld dit bij de ILT-IOD via 070-456 6523 of iod.infodesk@ilent.nl. Anoniem melden kan via team Criminele Inlichtingen (TCI) op 070-456 4577.

