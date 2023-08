2,5 miljoen Nederlanders minder op zomervakantie dan vorig jaar

Waar vorig jaar nog ruim 13 miljoen Nederlanders op zomervakantie gingen, zijn dat er dit jaar 10,5 miljoen: 2,5 miljoen minder dus. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceerde en een panelonderzoek van vergelijkingssite Slimster.nl. Slimster meldde eerder deze week al dat de toegenomen vaste lasten voor veel Nederlanders een reden zijn om dit jaar de zomervakantie over te slaan.

Het onderzoek van Slimster, dat 2000 Nederlanders ondervroeg, laat zien dat met name inwoners van de provincie Drenthe, Groningen en Zuid-Holland dit jaar hun zomervakantie moeten laten schieten. Op leeftijdsniveau valt op dat het vooral de twintigers en dertigers zijn die dit jaar, veelal noodgedwongen, thuisblijven. Al met al noemt liefst 52 procent dat er financiële redenen ten grondslag liggen aan deze beslissing. Ook geeft 20 procent aan dit jaar weliswaar niet in de dure zomermaanden op vakantie te gaan, maar bewust buiten het hoogseizoen.

Vakantie in Nederland 600 euro goedkoper

Van de Nederlanders die wel op vakantie gaan, zegt de helft dat de inflatie er desondanks wel degelijk toe leidt dat zij hun vakantieplannen aanpassen. Zo gaat 18 procent van de vakantiegangers deze zomer minder lang op vakantie, kiest ruim 20 procent voor minder luxe en blijft 17 procent dichter bij huis dan normaal. Een deel daarvan zal in Nederland blijven en dat scheelt in de regel veel geld. Uit de nieuwe CBS-cijfers blijkt namelijk dat een zomervakantie in Nederland vorig jaar gemiddeld 245 euro per persoon kostte, terwijl de kosten voor een reis naar het buitenland oplopen tot gemiddeld 847 euro: een verschil van ruim 600 euro dus.

Volgens Marco Schuurman van Slimster is dit een geluk bij een ongeluk: “Het is natuurlijk enorm te betreuren dat zoveel mensen dit jaar hun vakantie, waar velen echt een jaar naartoe werken, moeten missen. Tegelijkertijd zagen we ook in de coronaperiode dat meer Nederlanders in eigen land op vakantie gingen en ontdekten dat Nederland veel meer mooie plekken heeft dan ze wellicht vooraf dachten.”

Vaker met de auto Ook zouden de toegenomen kosten van levensonderhoud er weleens toe kunnen leiden dat (nog) meer Nederlanders de komende tijd met de auto op reis gaan. Een autovakantie was vorig jaar immers nog ruim 800 euro per persoon goedkoper dan een vliegreis, zo laten de CBS-cijfers zien. Om kosten als gevolg van autopech te voorkomen is het volgens Slimster-eigenaar Schuurman belangrijk om van tevoren goed te controleren of je lidmaatschap bij de Wegenwacht ook dekking biedt in het buitenland. Ook een reisverzekering kan uitkomst bieden.