Winnaars Strandverkiezingen 2023 bekend

Beachclub Perry’s uit Zeeland verkozen tot Paviljoen van het Jaar

Op donderdag 27 juli vonden de Strandverkiezingen plaats bij Strandpaviljoen Sjoerd op Ameland. Onder andere de winnaars van de prijs voor het Beste Paviljoen en het Schoonste Strand van Nederland werden bekend gemaakt. Saskia Geraeds, Landelijk Bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), reikte de prijs voor Beste Paviljoen uit aan Beachclub Perry’s uit Scharendijke in Zeeland.

Het strand van Noord-Beveland won het Schoonste Strand van Nederland en de Beste Nieuwkomer van 2023 ging naar paviljoen Woest 17 uit Nieuwvliet. Beachclub Klein Scheveningen uit Lopikerkapel werd uitgeroepen tot het Beste Zoetwaterpaviljoen en Paviljoen Sjoerd op Ameland, vorig jaar overall winnaar, werd uitgeroepen tot Meest Duurzame Paviljoen van Nederland.

Gastvrijheid en oog voor detail

Beachclub Perry’s viel enorm in de smaak bij de juryleden. Ze waren voornamelijk enthousiast over de gastvrijheid en het oog voor detail: “Dit paviljoen scoort eigenlijk ieder jaar goed op alle gebieden en heeft zich dit jaar opnieuw weten te verbeteren. De ervaren ondernemer achter het bedrijf heeft echt liefde voor het vak van gastvrijheid, het werk op het strand en zijn team van gastvrije medewerkers en dat voel je als gast aan alles. Aan ieder detail is aandacht besteed en je voelt je als bezoeker van de eerste seconde tot het laatste afscheid gezien en gewaardeerd. Wie hier te gast is ondergaat meer dan een bezoek, die beleeft een ervaring.”

Noord-Beveland Het Schoonste Strand

Noord-Beveland werd dus verkozen tot Schoonste Strand. De jury was bijzonder te spreken over de verantwoordelijkheid die gemeente, ondernemers en bezoekers samen voelen om het strand schoon te houden en goed te zorgen voor dit natuurgebied aan de kust.

Uit de inspecties bleek dat de stranden over het algemeen ontzettend goed presteerden op het gebied van schoonheid. Er is geen enkel Nederlands strand meer dat niet ten minste voldoet aan de één na hoogste beoordeling van 3 sterren, terwijl veel stranden langs de hele kust de maximale score van 4 sterren behaalden.

Over de verkiezingen

Elk jaar organiseert Strand Nederland de verkiezing voor het Beste Strandpaviljoen van het jaar. Koninklijke Horeca Nederland is een trotse partner van dit initiatief. Lees meer: https://www.strandverkiezingen.nl/.