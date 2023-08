Test nu de elektrische zitmaaier SXG 216e  

Iseki, de toonaangevende fabrikant van landbouw- en tuinmachines, heeft haar nieuwste innovatie op het gebied van elektrische grasmaaiers onthuld: de elektrische zitmaaier SXG 216e. Dit is de opvolger van de SXG 216 dieselzitmaaier met opvang, bekend om het perfect maaien en opvangen van gras. Met haar geavanceerde elektrische motor, is de nieuwe SXG 216e krachtig en efficiënt, maar toch stil en milieuvriendelijk. De machine is ook uitgerust met een reeks functies die deze zitmaaier gebruiks- en onderhoudsvriendelijk maken. Ook deze zitmaaier is dus bij uitstek geschikt voor de grotere gazons en het maaien van campings, begraafplaatsen, bedrijventerreinen.



Van der Haeghe bv heeft enkele van deze elektrische SXGe zitmaaiers ter beschikking voor verhuur. Omdat deze elektrische zitmaaiers nog in de testfase zitten, zal van de huurder gevraagd worden om een datablad bij te houden. Het is namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het functioneren van deze nieuwe zitmaaier, wat van belang is voor de verdere ontwikkeling van elektrisch aangedreven machines. Geïnteresseerde partijen kunnen zich hiervoor aanmelden bij Van der Haeghe bv.

Van Der Haeghe bv is importeur van het merk ISEKI in Nederland en is dé referentie in de distributie van technisch materieel en het aanbieden van de daarbij horende diensten binnen de groensector. Van der Haeghe BV is een dochteronderneming van het familiebedrijf HH Hilaire Van der Haeghe NV met 125 jaar ervaring, waarvan meer dan 85 jaar in de park en tuin en met een team van verkoop- en aftersales experts die een professionele en persoonlijke dienstverlening kunnen garanderen. De Van der Haeghe groep heeft 1 vestiging in Nederland, twee in België en is exclusief importeur van meerdere topmerken en beschikt over een uitgebreid professioneel dealernetwerk om lokale service te garanderen.

Voor meer informatie: Van der Haeghe BV • Geldermalsen • tel: 0345-788104

• email: info@vanderhaeghe.nl • www.vanderhaeghe.nl