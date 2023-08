Het onbenutte potentieel van de reis naar recreatieparken: het uitbreiden van de customer- of guest journey

De customer journey of liever gezegd, guest journey, het is maar net met welke bril je naar je gasten kijkt, is een cruciaal aspect voor leisure-organisaties zoals musea, thema- en vakantie-parken en dierentuinen. Echter, de reis naar het park zelf wordt vaak over het hoofd gezien als een belangrijk onderdeel van deze journey. Dit onbenutte potentieel biedt een unieke kans om de klantbeleving te verrijken en bezoekers om te vormen tot ware ambassadeurs.

Want stel je voor je kan de beleving als starten als je de huisdeur dichtgooit en in de auto stapt. Ongeacht van waar je woont word je onderweg verrast met informatie over de locatie waar je naartoe gaat. Wat er zo bijzonder aan die locatie is, of dat de parkmascotte reikhalzend uitkijkt naar de nieuwe gasten, dat er iets klaarligt voor de gasten op locatie X, of welke info je als leisure aanbieder wenselijk vindt. Maar ook wat er te leren en te beleven is, op het park en onderweg.

Een service die je vanuit je park biedt om nog meer vermaak en ontzorging in de auto te bieden. Onderweg naar de locatie wordt alles op een entertainende manier verteld via de MsNosy app. En het mooie is, met ieder punt dat je hoort, spaar je sterren die je in kunt leveren op het park, voor een kop koffie of voor een diploma omdat je zoveel kennis hebt opgedaan onderweg.

De beleving wordt geïntensiveerd door onderweg al in de juiste stemming te komen en als leisure ondernemer verleng je de guest journey met een sympathiek gebaar.

Uit onderzoeken binnen de attractieparken blijkt dat als je een hogere beleving op het park weet te bieden, dat de inkomsten daarmee ook verhogen. Wat gebeurt er als je de beleving onderweg al verhoogt? Het zorgt voor een beter rendement en een postievere gastbeleving.

Uit eigen onderzoek door MsNosy blijkt dat een ideale guest journey bestaat uit meerdere touchpoints, of anders gezegd, punten die cruciaal zijn in een gastreis, startend van de oriëntatie tot thuis de herinnering van de beleving levend houden. In die ideale guest journey is bijsturing mogelijk en zijn educatieve elementen verwerkt. Bovenal wordt een unieke beleving geboden die klanten tot ambassadeurs maakt.

Onderzoek van studenten van Fontys Venlo toont aan dat de situatie in Duitsland vergelijkbaar is. Ook daar benut geen enkele organisatie de reis naar het park als een kans om de customer- of guest journey te verlengen. MSNosy verwacht ook hier snel de eerste recreatieparken te kunnen aansluiten

Voor de Nederlandse markt geldt: Het is tijd voor leisure-organisaties om deze kans te grijpen en de reis naar het park te integreren in de algehele klantbeleving, zodat bezoekers een nog completere en onvergetelijke ervaring wordt geboden, die uiteindelijk onderaan de streep ook zorgt voor loyaliteit en verhoogde opbrengsten.

Jolanda Berkhof (MSNosy) en Goof Lukken (Oprichter Vrijetijdskennis en docent Breda University)