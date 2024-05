50 jarig jubileum!

Diverse media hebben er al aandacht aan besteed, maar ons kantoor opereert dit jaar 50 jaar in de nichemarkt van de recreatie. Weliswaar bedrijfsmatig, dat wil zeggen het beoordelen van gehele bedrijven in de dag- en verblijfsrecreatie, alsmede de watersport. Wij zijn trots op het feit dat wij sinds jaar en dag ook partner zijn van de brancheorganisatie Hiswa-Recron. Ik wil u kort meenemen in de historie van ons familiebedrijf, daar velen van u ook een familiebedrijf hebben.

Wij kunnen ons als geen ander inleven in de problematiek van bedrijfsopvolging van generatie tot generatie of eventueel extern. Ons kantoor is opgericht door opa van de Loosdrecht als regulier makelaars kantoor, net na de 2e wereldoorlog. In het woonhuis waar opa woonde zijn we nog steeds gehuisvest. In de jaren 60 kwam de 2e generatie aan het roer: Wim van de Loosdrecht en diens zwager Jan de Jong. In 1974 specialiseerde Wim van de Loosdrecht zich als eerste makelaar/taxateur zich in de nichemarkt van bedrijfsmatige recreatie, dit ingegeven door vragen van pensioenfondsen waar hij voor taxeerde. Spreekwoordelijk als roeper in de woestijn en in het land der blinden is éénoog koning, zo ontwikkelde hij daarin zijn waarderingsmethodiek. Deze werd uiteraard steeds verder verfijnd, maar dient nog steeds als basis voor de waarderingspraktijk van exploitatie gebonden vastgoed in de gehele branche. In de jaren ‘90 wilde de tweede generatie hun bedrijf overdragen aan de kleinzoon van opa van de Loosdrecht. Deze kleinzoon zocht steun in een partner in mijn persoon en zo namen wij het bedrijf met een goede naam en een trouw klantenbestand over. Dit betrof zowel de plaatselijke makelaardij als onze landelijke recreatiepraktijk. In de loop der jaren heb ik, Adri, mij gefocust op de recreatiepraktijk en de kleinzoon van opa Van de Loosdrecht richtte zich op de plaatselijke makelaardij. Dit is tot op de dag van vandaag nog het geval.

In de afgelopen periode hebben wij als kantoor diverse taxateurs en makelaars mogen opleiden, waarvan enkelen hun eigen praktijk zijn begonnen. Onze gedachte daarin is altijd geweest: ‘regeer niet vanuit angst, maar vanuit je eigen kracht en versterk elkaar’. Ons motto is nog steeds dat wij groter zijn in vraag en aanbod en maken dit nog dagelijks waar. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik nog steeds vindt dat wij het mooiste vak in een fantastisch marktsegment hebben. Het plezier spat er dan ook vanaf, blijkens uit het feit dat de 4e generatie staat te trappelen het roer ooit eens over te nemen. Wij hopen u dan ook nog decennia lang van dienst te kunnen zijn.