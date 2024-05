Vernieuwde beursindeling en toevoegingen voor Recreatie Vakbeurs 2024

Recreatie Vakbeurs onthult een aantal vernieuwingen voor de komende editie op 12, 13 en 14 november 2024 in Evenementenhal Hardenberg. Recreatie Vakbeurs is de enige vakbeurs voor de recreatiesector in de Benelux en introduceert het ‘Recreatie Dorp’. Bovendien krijgen horecaleveranciers een nieuwe en prominente plek op de beursvloer.

Nieuw: Recreatie Dorp

Recreatie Vakbeurs introduceert dit jaar een bijzondere toevoeging: het ‘Recreatie Dorp’. “Dit dorp bestaat uit een grote overdekte tent met een restaurant en verschillende accommodaties van exposanten. Hiermee bieden we onze bezoekers een authentiek buitengevoel, waarbij ze direct kunnen zien hoe een accommodatie eruit ziet in de buitenlucht. Het belooft een inspirerende en sfeervolle toevoeging te worden aan de beurs”, aldus Kristel Stötefalk, adviseur van Recreatie Vakbeurs.

Best Practice Lounge

Bezoekers die opzoek zijn naar interessante best practices voor hun vakantiepark of camping, kunnen deze editie een bezoek brengen aan de ‘Best Practice Lounge’. Langs de gangpaden vinden bezoekers hier specifieke informatie van exposanten die voor hun bedrijf interessant kan zijn. Mis het niet: noteer 12, 13 en 14 november 2024 alvast in de agenda voor Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.