Roompot verdwijnt: parken verder onder de naam Landal, met ‘volledig nieuwe uitstraling’

De naam Roompot verdwijnt uit Nederland. Het park gaat verder onder de naam Landal. Daarnaast gaat het hoofdkantoor van Roompot weg uit Zeeland. Het onlangs gefuseerde bedrijf is actief in dertien landen en heeft 346 parken. Het personeel is donderdag geïnformeerd over de besluiten.

De bedoeling was dat pas 13 juni duidelijk zou worden onder welke naam het concern verdergaat. Uit bronnen weet de PZC echter nu al dat het bedrijf en al haar parken verdergaan onder de naam Landal. Een woordvoerder bevestigt dit.

Uit onderzoek blijkt dat Landal een grotere bekendheid geniet dan Roompot. Verder ‘bekt’ de naam Landal beter dan de Nederlandse naam Roompot.

Moderner logo

Het merk Landal krijgt wel een volledig nieuwe uitstraling, met onder andere een moderner logo. Dat wordt na de zomer gelanceerd. Het zal vervolgens nog zo’n anderhalf jaar duren voordat de hele operatie is voltooid.

De historie van Roompot gaat terug naar 1965. Het was toen de naam van een nieuwe camping in Kamperland, die Henk van Koeveringe enkele jaren later van zijn schoonouders overnam. Onder zijn leiding groeide het uit tot een groot concern. In 2012 verkocht Van Koeveringe het bedrijf aan een investeringsmaatschappij. Sinds 2020 is de grote internationaal opererende investeringsmaatschappij KKR de eigenaar.

Andere mensen in top van bedrijf

Vorige week kondigde het bedrijf aan dat een groot deel van de directie is vernieuwd. Daarmee staan ook geen mensen met een Roompot-verleden meer aan de top van het bedrijf.

Roompot verdwijnt niet helemaal uit Zeeland. De klantenservice en de logistieke afdeling blijven in Goes. Ook mensen die op het shared services center werken en diensten verrichten voor eigenaren van huizen blijven voorlopig in het enkele jaren geleden gebouwde kantoor aan de A58. Verder is het de bedoeling dat iedereen met een vaste kantoorfunctie in Amsterdam gaat werken. Het bedrijf heeft al een kantoorpand op het oog dat plaats biedt aan 250 tot 300 mensen. De ondernemingsraad moet zich nog uitspreken over het plan.