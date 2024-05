Hoge prijzen of niet: we trekken er vaak en massaal op uit

Met Pinksteren en Hemelvaart trokken Nederlanders er massaal op uit. Komende zomer is dat niet anders. Ondanks stijgende prijzen zijn campings, huisjesparken en vakantievluchten volgeboekt.

‘Zo kerels, hoe is dat?’, vraagt de moeder aan de twee jongens die met een ladder in de tent op een Land Rover geklauterd zijn. ‘Héél groot’, reageren de blonde kuif en het groene petje. Ze zijn niet de enigen die nieuwgierig zijn: om de haverklap koekeloert iemand in de daktent, die tegenwoordig ook op gewone auto’s te monteren is. Dat kost wel wat: deze variant is meer dan €3000.

‘Daktenten lopen nu heel erg hard’, zegt Berry Velthuis, directeur van familiebedrijf Obelink – een familie die al jaren in de rijkenlijst van Quote staat – in Winterswijk. De winkel lijkt op een soort Ikea van meer dan 70.000 vierkante meter voor kampeerspullen, compleet met eindeloze looproutes. ‘Zo’n tent op het imperiaal op het autodak, het lijkt een beetje op safari. Drie jaar geleden had ik er maar eentje staan, nu een hele rij.’

Duizenden liefhebbers komen, daags na Hemelvaart, op de lokale kampeerreus af. Verkeerregelaars in fluoriserende hesjes proberen buiten de stroom auto’s en campers – vaak met Duitse nummerplaten – in goede banen te leiden. Binnen wemelt het van de winkelkarren, vaak met een hond erin. Die worden voortgeduwd langs rijen kampeerstoelen, opvouwbare wasteiltjes, fluitketels, zonnepanelen, opblaasbanken en mini-magnetrons.

‘Door corona heeft het kamperen een enorme vlucht genomen’, vertelt Velthuis. ‘In die tijd waren er niet zoveel mogelijkheden en hebben veel mensen weer gekampeerd. Je wil niet weten hoeveel toiletten – porta potti’s – we toen hebben verkocht. Een groot deel is blijven kamperen. Die komen hun uitrusting aanvullen.’ Dat geldt voor back-to-basic kampeerders, maar ook voor luxezoekers.

Niet alleen kamperen groeit: met vakantie gaan is in 2024 voor het eerst weer populairder dan voor corona. Het aantal boekingen liep in het eerste kwartaal 6% voor op vorig jaar. Volgens branchevereniging ANVR willen Nederlanders na maanden van slecht weer op pad en zij laten zich niet afschrikken door hogere prijzen. Reisorganisaties verwachten dit jaar zo’n 5% hogere prijzen, bovenop de prijsverhogingen van 10% tot 15% een jaar eerder.

Dit jaar hebben meer Nederlanders vakantieplannen dan een jaar geleden, concludeert het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Nog maar 20% van de Nederlanders is van plan om de volgende vakantie in eigen land door te brengen, vorig jaar was dat 27%. Bijna de helft (48%) geeft wel aan genoodzaakt te zijn het vakantiegedrag aan te passen door de stijgende prijzen. Ze gaan vooral minder vaak met vakantie of kiezen een goedkopere accommodatie.

Nederlanders gaan relatief vaak naar een bungalowpark (10%) of camping (9%). De verkoop van campers zit sinds de coronaperiode flink in de lift. Elk jaar komen er tienduizend kampeerauto’s bij, vertelt Tom Huyskens van branchevereniging Kampeer- en Caravan Industrie (KCI). Daarvan zijn er twee- tot drieduizend splinternieuw, met een prijskaartje van al snel €70.000. De rest komt uit het buitenland, waar een grote tweedehandsmarkt bestaat.

De verwachting is dat Nederland dit jaar het aantal van 200.000 campers aantikt. Eigenaren van zo’n mobiel vakantiehuisje kunnen elk moment weg en doen dat ook. Ze trekken er zo’n negen keer per jaar op uit, weet Huyskens. En dat is nog buiten de grotere vakanties gerekend. Toch blijft Nederland voorlopig nog een caravanland. ‘Het aantal caravans nam tot corona gestaag af tot 420.000. Toen stabiliseerde het en nu zit er weer een beetje groei in.’

Duurder, maar reislust blijft

Even was er in de kampeerbranche vrees dat de groei na corona zou inzakken toen iedereen weer in het vliegtuig kon stappen. Dat is niet gebeurd, maar niet alleen campings zijn voor Pinksteren en de zomer volgeboekt: veel huisjesparken, waar een weekje in het hoogseizoen zomaar €2000 kost, zijn eveneens uitverkocht. De wereldwijde vraag naar vliegreizen groeit ook. Luchthavens in heel Europa verwachten extra drukte door vakantievluchten.

Vluchten, overnachtingen, campers en busreizen: alle soorten vakanties zijn het afgelopen jaar duurder geworden, maar het heeft de reislust niet beteugeld. ‘Dat klopt, we trekken er massaal op uit. Je zou zeggen dat het geld tegen de plinten klotst’, zegt Huyskens. ‘Voor campings in heel Europa geldt tegenwoordig dat je tijdig moet boeken voor het hoogseizoen. Het laagseizoen wordt ook steeds populairder, reserveren is ook dan vaak een must.’

De trends in vakantieland zijn terug te zien in de winkel van Obelink. De stijgende vraag naar daktenten en campers past volgens directeur Velthuis in een trend van meer vrijheid en zelfvoorzienendheid. Vakantiegangers willen zelf bepalen waar ze gaan en staan. Daar horen ook opvouwbare zonnepanelen en batterijen bij, en campingoventjes en mini-magnetrons.

Gemaksinnovaties

Verder is de vouwwagen terug van weggeweest. Exacte cijfers ontbreken, maar gegevens van marktleiders wijzen op een jaarlijkse plus van 20% in nieuwverkoop en op een totaal van ruim 100.000 in Nederland. ‘Het gewicht speelt een rol’, zegt Velthuis. Er zijn steeds meer elektrische auto’s en die kunnen minder kilo’s trekken. Ze zijn ook niet goedkoop. De Lazy Jack van Campooz, een producent van vouwwagens uit Assen, kost €12.250, of €145 per maand.

Ook gemaksinnovaties slaan aan, zegt Velthuis. Een voortent voor de caravan zit nu vaak in het dak van de caravan. Bij bungalowtenten of voortenten zijn de stokken vervangen door opblaasbare luchtpijpen. Ook kleine opblaastentjes voor festivalgangers en motorrijders worden veel verkocht. Zwarte slaapcabines houden het, in deze tijd van extremer weer, wat koeler. Zodat de kinderen niet om vijf uur ’s ochtends al naast hun bed staan.

