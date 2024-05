Recreatie Vakbeurs 2024: eerste twee segmenten volgeboekt

De jaarlijkse Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg heeft de laatste jaren aan gebrek aan belangstelling niet te klagen. Die trend zet zich ook in 2024 door, want de eerste twee segmenten (hal 3 en 4 met de segmenten Recreatietechniek, Digitalisering en Marketing) zijn volledig volgeboekt.

Recreatie Vakbeurs is de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor de recreatiebranche. De laatste editie in 2023 werd bezocht door een record aantal van 8.500 recreatieprofessionals. Ook werd de beurs erg positief beoordeeld door zowel bezoekers (8,4) als exposanten (8,1). Momenteel is 85 procent van de beursvloer volgeboekt. ‘Recreatie Vakbeurs is voor onze bezoekers hét moment om inspiratie op te doen voor het komende seizoen. We werken hard om opnieuw een fantastische editie neer te zetten. Er zijn nog minder dan 50 stands beschikbaar’, zegt Kristel Stötefalk namens Recreatie Vakbeurs.

De groeiende belangstelling en de snelle volboeking van deze beurssegmenten onderstrepen de relevantie van Recreatie Vakbeurs als belangrijk ontmoetingspunt voor professionals in de sector, dat inspeelt op de ontwikkelingen in de markt. ‘De segmenten Recreatietechniek, Digitalisering en Marketing zijn al volgeboekt, wat goed aansluit bij de wensen van de bezoekers die aangeven op zoek te zijn naar de nieuwste technologische ontwikkelingen, om bijvoorbeeld in te kunnen spelen op de uitdaging van het personeelstekort waar de sector nog steeds mee kampt. Hoe kun je zo efficiënt mogelijk hiermee omgaan en ervoor zorgen dat je medewerkers zo veel mogelijk tijd hebben voor jouw gasten? Onze exposanten bieden de oplossingen’, aldus Stötefalk. De groeiende belangstelling en de snelle volboeking van de beurshallen onderstrepen de relevantie van Recreatie Vakbeurs als belangrijk ontmoetingspunt voor professionals in de sector. Leveranciers die vallen onder de segmenten Recreatietechniek of Digitalisering en Marketing en geen plek bemachtigd hebben op de komende editie van Recreatie Vakbeurs, hoeven echter niet te treuren. In februari 2025 keren deze thema’s terug in Evenementenhal Gorinchem tijdens de tweede editie van Recreatie Next Level. Voor meer informatie over Recreatie Vakbeurs die gepland staat op 12, 13 en 14 november 2024: www.recreatie-vakbeurs.nl.