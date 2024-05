Nederlander besteedt ruim 70 procent meer aan luxe thuis

Het vakantiegeld komt er weer aan en Nederland is massaal op zoek naar de juiste bestemming. Opvallend is dat dit tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om een vakantiebestemming gaat. Uit onderzoek van De Buffetten Boer blijkt dat in mei 2023 de bestedingen aan luxe buffetten ruim 70 procent hoger lag dan de maanden ervoor. Het vakantiegeld wordt steeds vaker aan luxe en lokale ervaringen besteed, in plaats van een vakantie of reis. Ook kiezen meer Nederlanders ervoor om te sparen, schulden af te lossen of het vakantiegeld aan een verbouwing te besteden.

Deze maand staat voor veel Nederlanders in het teken van het vakantiegeld. Er is een stijgende trend te zien in alternatieve uitgaven voor dit extra inkomen. Al sinds 2015 ziet het Nibud een toename in het aantal mensen dat op deze manier schulden aflost. Met de hoge inflatie van de laatste jaren wordt dit nog meer versterkt. Steeds vaker zien we terug dat het noodzakelijk is om het vakantiegeld op een andere manier te besteden.

Lokaal en luxe Naast deze noodzaak is er in Nederland ook steeds vaker de wens het geld lokaal te besteden. In plaats van een vakantie zijn Nederlanders op zoek naar luxe thuis. Uit cijfers van De Buffetten Boer in mei 2023 blijkt dit ook. In mei is er een duidelijke piek in bestedingen zichtbaar. Je ziet dat er in de vakantiegeld maand meer wordt besteed aan de luxe buffetten van De Buffetten Boer. Deze besteding geeft een vakantie thuis of ergens anders in Nederland een beetje extra luxe.

Vakantie in eigen land

Ongeveer 1 op de 7 Nederlanders besteedt het vakantiegeld wel aan een vakantie. Binnen dit percentage zien we de laatste jaren een nieuwe trend ontstaan: Vakantie in eigen land. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) zag in 2022 al een stijging van 10 procent van de vakanties in eigen land. In 2023 kwam hier nog eens 2 procent bij op.

Ook in andere Europese landen ziet het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) dat Nederland een steeds populairder vakantieland wordt. In 2023 werd er een stijging van 16 procent verwacht van Belgische toeristen in Nederland. De stijging van het aantal buitenlandse toeristen doet de Nederlandse economie goed. We profiteren uiteindelijk met heel Nederland van deze opkomende trend.

