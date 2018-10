De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het lezingenprogramma voor Vakbeurs Klimaat. Inmiddels is het volledige programma bekend en staat het online op de beurswebsite.

U kunt in totaal 24 toplezingen van experts uit het vakgebied gratis bijwonen. In het programma wordt aandacht geschonken aan alle aspecten van klimaat: van groenmanagement in de stad tot het belang van grondwater en van klimaatadaptieve oplossingen bij burgers tot integrale gebiedsaanpak. Benieuwd naar alle onderwerpen? Op de beurswebsite vindt u het volledige overzicht.

Niet alleen in het uitgebreide lezingenprogramma vindt u kennis en innovaties. Op de beursvloer staan meer dan 125 exposanten voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden over het klimaatbestendig maken, en houden, van de stedelijke leefomgeving. Het is de ideale gelegenheid om het gesprek aan te gaan met uw vakgenoten; samen weten we immers meer dan alleen!

Gratis toegang

U kunt zich hier registreren voor een gratis bezoek aan het evenement.